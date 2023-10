Doping Pogba, incredibile rivelazione in diretta: è ufficiale

Il centrocampista francese è tornato a scrivere sui social per un motivo davvero speciale. Vediamo di che si tratta.

La seconda avventura con la Juventus di Paul Pogba si sta rivelando decisamente complicata. Da quando il centrocampista è tornato a Torino nell’estate 2022 – a causa di un problema al menisco poi degenerato – di fatto non è mai stato a disposizione della Juventus. Nel 2022-2023, dati alla mano, per lui solamente 6 presenze in Serie A , tre in Europa League (1 assist) e 1 Coppa Italia (1). Dieci scampoli per la miseria di 161 minuti disputati. Non va meglio in questa stagione, dove i giri di lancette ammontano a 42′.

Nello specifico, l’ex Manchester United è entrato 28′ col Bologna lo scorso 23 agosto e 28 contro l’Empoli il 3 settembre. A fermare il nazionale francese stavolta non è stato un infortunio. A seguito del controllo antidoping del match del 20 agosto con l’Udinese, al quale non aveva preso parte, il calciatore è stato trovato positivo al testosterone. Pogba, una volta notificata la presunta violazione, ha rivelato che l’assunzione sarebbe avvenuta involontariamente.

In particolare, sotto consiglio di un suo amico medico, mentre era negli Usa, Pogba avrebbe utilizzato un integratore contenente il principio vietato. Cosa ancora più grave, in termini di scarsa attenzione, il farmaco nella confezione segnalava come si trattasse di medicinale vietato.

Pogba torna sui social: “Tanti auguri Guinea”

Come da regolamento, il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in forma cautelare il calciatore. Ora Pogba deve sperare in una sorpresa che arrivi dalle controanalisi, fissate per il prossimo 5 ottobre. Circostanza questa inverosimile, considerata la stessa ammissione da parte del diretto interessato.

Se confermata, la positività per il nazionale francese potrebbe significare la parola fine del suo percorso bianconero. La Juventus infatti, potrebbe rescindere il contratto in vigore fino al 2026, un contratto importante da 11,1 milioni netti a stagione.

Come riporta ancora Piazza Indipendenza, Pogba da allora non aveva più scritto nulla sui propri profili, ma ora è tornato a pubblicare. In particolare, su Instagram ha condiviso uno scatto per celebrare i 65 anni dalla liberazione della Guinea, suo Paese Natale. Accanto al frame lo dicitura “Buona festa dell’indipendenza”, con l’emoji della bandiera guineana. Recentemente Pogba era apparso sul profilo della moglie, un’immagine li vedeva allenarsi insieme. Nelle ultime ore una rivelazione fa tremare il calciatore e tutti i suoi fan.

Ma quanto può pagare Pogba questa leggerezza? Come ribadito nel suo intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo dal membro della commissione antidoping Figc, Walter Della Frera, il giocatore rischia da un minimo di due anni, nel caso di somministrazione involontaria, fino ad un massimo di quattro, se venisse contestata l’intenzionalità. In entrambi i casi, le pene potrebbe essere ridotte se venissero riconosciute attenuanti.

