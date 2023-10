Osimhen è il piano B: nuova squadra in Premier

Nuova opportunità di mercato in Premier per Osimhen: non solo il Chelsea, ci pensa un’altra big inglese, ma è il piano B.

Tiene ancora banco in casa Napoli la vicenda legata al futuro di Victor Osimhen. Al di là dell’apparente tranquillità del presidente De Laurentiis, è inevitabile immaginare un addio a giugno, se non addirittura a gennaio. Qualora le cose tra club e giocatore non dovessero risolversi nelle prossime settimane.

Le opzioni per un addio al bomber nigeriano non mancano. Non solo in Arabia, ma anche in Premier. Il suo vero obiettivo per un ulteriore step di carriera. Oltre al Chelsea, soluzione di cui si è a lungo discusso negli ultimi giorni, ci sarebbe almeno un’altra big inglese pronta a fare follie.

D’altronde non è strano che un centravanti così forte, e ancora così giovane, abbia tanti estimatori. Da mesi ormai l’esplosione definitiva di Victor in Serie A viene seguita con attenzione dalle grandi squadre europee, e in Premier sarebbero almeno due le big pronte a fare follie per averlo già a gennaio.

Se l’opzione più probabile era sembrata negli ultimi tempi quella che porta al Chelsea, squadra ricchissima ma incapace di costruire una rosa competitiva nonostante i grandissimi investimenti degli ultimi due anni, a mettere nel mirino il nigeriano dopo le incomprensioni di questi giorni tra lui e la società sarebbe stata un’altra squadra londinese.

Osimhen, futuro in Premier: oltre al Chelsea ci pensa un’altra big

Se l’Arsenal sembra aver risolto il suo problema del gol attraverso il gioco e una serie di attaccanti di un certo livello, da Gabriel Jesus a Nketiah, a Londra c’è un’altra grande squadra che in estate ha perso il proprio bomber principe e sarebbe ancora alla ricerca di un vero sostituto: si tratta del Tottenham, orfano di Harry Kane.

Nonostante la squadra di Postecoglou sia una delle sorprese fin qui della Premier, seconda a un solo punto dal super Manchester City di Guardiola, non sembra aver trovato ancora la soluzione ideale per sostituire, anche nella mente dei tifosi, il centravanti della nazionale inglese. E per questo motivo avrebbe deciso di puntare Osimhen per regalarsi un nuovo bomber di livello, più incisivo di Richarlison.

L’operazione potrebbe però essere conclusa solo se dovesse perdurare il gelo tra il giocatore e il Napoli. Le richieste del club partenopeo spaventano infatti anche le grandi d’Inghilterra, e non è detto che gli Spurs abbiano intenzione di accontentare De Laurentiis con un’offerta folle da almeno 120 milioni di euro.

Anche per questo motivo, secondo la stampa spagnola Victor resta un piano B per il club londinese, che come il Chelsea avrebbe messo nel mirino come principale alternativa quell’Ivan Toney che al Brentford, nelle ultime stagioni, sta facendo faville.