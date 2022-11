Il Brasile diverte, Richarlison assoluto protagonista: Serbia battuta 2-0

Il centravanti brasiliano segna una doppietta ed affonda la Serbia di un Milinkovic-Savic piuttosto spento, la gara si accende nella ripresa

Brasile e Serbia si affrontano in una cornice di pubblico a colori gialli e rossi in una sfida delicata ambo le parti, per il valore delle rose a disposizione dei rispettivi tecnici.

In un primo tempo piuttosto equilibrato, con buone occasioni malamente sfruttate dagli attaccanti, il Brasile fa vedere un gioco più frizzante e improntato a perforare un’attenta difesa avversaria. Nel corso della ripresa però, la formazione gialloverde riesce ad essere ancora più incisiva nell’area di rigore difesa da Milenkovic, tra i migliori della sua squadra.

Brasile-Serbia, che gioco e che gol Richarlison

Al 62′ Richarlison, centravanti del Tottenham in penombra nei primi quarantacinque minuti, devia il pallone su conclusione di Vinicius Jr ed insacca alle spalle del portiere, sbloccando la partita in stallo. Il Brasile continua a divertire con la tanta qualità in mezzo al campo e la Serbia inizia a soffrire il divario tecnico. Dieci minuti dopo, al 73′, lo stesso Richarlison trova la personalissima doppietta con un gol da cartolina: controllo verso l’alto su cross d’esterno di Vinicius dalla sinistra, rotazione col corpo e semirovesciata alla destra di Milinkovic-Savic. Buona la prima per i sudamericani.