Roma, l’ex Juve al posto di Mourinho: non è Conte

Non c’è soltanto Conte sulla lista, un altro ex Juventus può prendere il posto di José Mourinho sulla panchina della Roma a fine stagione

L’inizio di stagione horror della Roma targata José Mourinho impone delle riflessioni approfondite. La proposta di gioco della squadra capitolina è decisamente rivedibile e finora è mancato anche lo spirito di gruppo, un qualcosa che solitamente caratterizza le truppe guidate dallo Special One.

Invece più volte la ‘Magica’ ha dato l’impressione di essere quasi spenta, demotivata. La classifica più che deludente ne è la dimostrazione. Paulo Dybala e compagni hanno toccato il fondo a Marassi, dopo il sontuoso poker subito dal Genoa di Alberto Gilardino. Ormai è abbastanza evidente come Mourinho stia perdendo sempre più consensi.

Il popolo romanista è stanco di assistere a prestazioni del genere e in parecchi vorrebbero addirittura un esonero del trainer di Setubal ad annata sportiva in corso. Scenario, però, assai improbabile: i Friedkin, infatti, preferiscono mantenere intatta la fiducia nei confronti dello Special One, anche perché il contratto di Mourinho scadrà il prossimo 30 giugno. Allo stesso tempo non sembrano esserci le basi per un rinnovo dell’accordo scritto.

Insomma, si avverte aria di cambiamento all’ombra del Colosseo, a prescindere da come terminerà l’attuale percorso tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Il futuro appare molto incerto, ma la cosa più importante adesso è trovare la chiave che possa dare una svolta. José Mourinho deve rappresentare un plus per la Roma, mentre da molti è visto perfino come un grande problema.

Parallelamente, la società capitolina ha già cominciato a guardarsi attorno in ottica sostituto per la panchina. Al momento, il nome che circola più insistentemente è quello di Antonio Conte, il quale è ancora senza squadra e attende l’opportunità giusta per rimettersi in pista il più in fretta possibile.

Roma, Antonio Conte e non solo: c’è un altro ex Juve per il post Mourinho

Sappiamo, però, quanto il mister salentino sia esigente in ambito di calciomercato, forse anche più di Mourinho. In più, bisognerebbe garantirgli uno stipendio elevato da almeno 7/8 milioni di euro netti all’anno.

Ad ogni modo, Conte non è l’unico allenatore ex Juventus presenta sulla lista dei Friedkin. La proprietà americana, entrando più nello specifico, è attratta pure dall’opzione Igor Tudor, che nel campionato italiano ha alle spalle un’esperienza comunque rilevante. Anche in terra marsigliese il tecnico croato se l’è cavata egregiamente.

E, al pari di Conte, non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia, per provare a consacrarsi in Serie A. La Roma ha un progetto ambizioso, ragion per cui un’eventuale chiamata dei Friedkin verrebbe sicuramente presa in considerazione da entrambi. Conte e Tudor desiderano vincere, la Roma pure. Il matrimonio con uno dei due ex bianconeri può diventare realtà.