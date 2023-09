Mourinho non è solo: doppio esonero immediato in Serie A

Finora soltanto una panchina è saltata, ma nelle prossime settimane altre squadre potrebbero cambiare la loro guida tecnica

La Serie A si sta dimostrando già deleteria per una serie di compagini che hanno cominciato nel peggiore dei modi la loro avventura. Finora solo la panchina di Paolo Zanetti all’Empoli è saltata ma nelle prossime settimane qualche altra società potrebbe decidere di cambiare.

Se da un lato Frosinone e Lecce – due squadre all’inizio considerate tra le meno indicate per la salvezza – stanno sorprendendo tutti tramite un gioco fresco e rinnovato con i loro allenatori che si stanno giustamente prendendo i loro meriti, dall’altro altre squadre stanno deludendo le aspettative dei tifosi. E tra queste non vanno dimenticate la Roma di José Mourinho e l’Udinese di Andrea Sottil.

Lo Special One portoghese non è più intoccabile e la recente sconfitta per 4-1 contro il Genoa ha inviato segnali negativi alla proprietà; mentre l’ex difensore alla guida dei friulani proprio contro il Genoa avrà l’ultima chance di dimostrare ai Pozzo di meritarsi la guida tecnica dei bianconeri.

Serie A, non solo Mourinho: Paulo Sousa e Claudio Ranieri rischiano la panchina

Al contempo non vanno dimenticate altre due squadre in difficoltà in quest’inizio di stagione: Salernitana e Cagliari. L’inizio dei sardi e dei campani è stato infatti molto deludente, entrambe le squadre non sono state in grado finora di ottenere nessuna vittoria.

Nelle prime sei partite di campionato Paulo Sousa non è riuscito mai a imporsi, ha ottenuto soltanto tre pareggi e altrettante sconfitte (l’ultima delle quali arrivata di misura a Empoli). Mentre la formazione guidata da Claudio Ranieri ha fatto persino peggio mettendo a referto due pareggi e quattro sconfitte. A questo punto sembrano proprio Ranieri e Sousa a rischiare più degli altri, lo dicono anche le quote dei principali bookmakers.

In special modo sembra essere il tecnico portoghese quello più a rischio avendo in questo momento addosso tutte le pressioni della piazza di Salerno: i principali operatori del betting propongono il suo esonero a quota 2.50. Il match di queste ore contro l’Inter sarà decisivo ai fini del suo futuro.

Stessa quota e stessa situazione anche per quanto riguarda Claudio Ranieri, e molto del suo futuro dipenderà dalla prossima gara di campionato del suo Cagliari all’Artemio Franchi di Firenze. Mourinho e non solo: diverse panchine della serie A ‘ballano’ e sono in bilico più che mai.