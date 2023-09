Doppia offerta e addio Inter: c’è un ostacolo

Un top player nerazzurro è finito nel mirino di due prestigiosi club stranieri. Marotta ha pronto il piano per blindarlo.

L’infortunio subito da Marko Arnautovic non preoccupa l’Inter. O almeno, non al punto da spingerla a sostituirlo pescando dal mercato degli svincolati. Il club, infatti, aspetterà il rientro dell’austriaco (out almeno 2 mesi) per poi valutare il da farsi in base alle risposte che l’ex Bologna fornirà in seguito.

Per il momento, quindi, Simone Inzaghi punterà sugli attaccanti a disposizione e su Davy Klassen, più volte provato seconda punta in allenamento. Giuseppe Marotta, in ogni caso, è tutt’altro che fermo.

Sì, perché l’amministratore delegato ha iniziato a riflettere in vista del 2024 e capire quali operazioni concretizzare per rendere ancor più competitiva la rosa nerazzurra. In difesa, ad esempio, piace molto Tiago Djalò legato al Lille fino a giugno. L’entourage del portoghese è da tempo in contatto con i francesi per discutere del rinnovo eppure le parti, almeno finora, risultano ancora distanti dall’intesa decisiva.

Da qui il grande interesse mostrato dal manager, al lavoro per portarsi in pole position e battere la concorrenza della Juventus. Il classe 2000, nelle intenzioni di Marotta, andrebbe a prendere il posto di uno tra Francesco Acerbi (a febbraio compirà 36 anni) e di Stefan De Vrij, che non ha mai nascosto il sogno di volersi mettere alla prova in un altro campionato prima di ritirarsi. Se ne riparlerà più avanti.

L’Ad, nel frattempo, proverà a blindare uno delle colonne portanti della formazione di Inzaghi e spegnere così le voci che parlano di un possibile approdo in Premier League.

Inter, la Premier League si muove per un top nerazzurro

Il Manchester City ed il Chelsea, stando a quanto riportato dal portale ‘90min.com’, hanno messo nel mirino Federico Dimarco ritenendolo un ottimo rinforzo da regalare rispettivamente a Pep Guardiola e Mauricio Pochettino. Le avance inglesi, però, sono destinate a rimanere sulla carta: l’esterno, infatti, vuole firmare il prolungamento del contratto con l’Inter.

Marotta, in particolare, ha messo sul piatto una proposta fino al 2028 ma resta da trovare l’accordo in merito all’ingaggio. Dimarco, che attualmente percepisce 1.6 milioni, vorrebbe arrivare a quota 3.5 milioni mentre la dirigenza preferirebbe chiudere l’operazione mettendone sul piatto 2.7. La distanza è ampia ma i rapporti sono ottimi.

La permanenza a Milano di Dimarco (in passato seguito dallo United e dal Real Madrid), salvo clamorose rotture, è destinata a durare ancora diversi anni. Con buona pace del City e dei Blues.