Marialuisa Jacobelli, una stella a Monte Carlo: outfit da capogiro

La giornalista di DAZN Marialuisa Jacobelli, figlia di Xavier Jacobelli, illumina anche le strade di Monte Carlo

Ne ha fatta di strada scrollandosi di dosso la pesante nomea di “figlia di” finendo poi per far parte delle redazioni sportive più importanti d’Italia. Marialuisa Jacobelli ha coltivato sin da piccola l’amore per la scrittura e per il calcio grazie al supporto di suo padre Xavier, attuale editorialista di Tuttosport.

Marialuisa dunque ha sviluppato sin da subito una propensione verso l’analisi sportiva diventando anno dopo anno sempre più brava e riuscendo a stupire tutti, padre compreso. Dopo aver lavorato per una serie di redazioni locali, il grande salto c’è stato quando ha cominciato una collaborazione con il programma ‘QSVS’ di Telelombardia. Successivamente, ha fatto parte del programma ‘Calcio&Mercato’ di Rai 2, mentre nel 2019 ha fatto la sua apparizione a ‘Quelli che… la serie B’.

Un percorso in crescendo quello della giornalista bergamasca che è stato caratterizzato dall’ingresso in pianta stabile nella redazione di DAZN dove lavora tutt’ora accanto ad altri validissimi professionisti. Ma la Jacobelli non ha intenzione di fermarsi qui. Ad esempio, negli ultimi anni ha preso parte anche a programmi popolari quali Temptation Island. Anche in quel contesto la bergamasca ha riscontrato un grande successo.

Marialuisa Jacobelli, stupenda tra le luccicanti vie di Monte Carlo

Un capitolo a parte lo merita l’aspetto social media, importantissimo per la carriera della Jacobelli. Infatti, grazie al suo trafficatissimo profilo Instagram, è diventata sempre più nota a livello nazionale complice anche il suo straordinario fisico. La giornalista 28enne infatti è una donna bellissima, formosa al punto giusto e dotata di uno sguarda a dir poco ammaliante.

Numeri pazzeschi su Instagram dove oggi conta 3,3 milioni di seguaci e, tra l’altro, non smettono di crescere. Nemmeno ora che la bella Marialuisa si trova a Monte Carlo per trascorrere qualche momento di relax tra le strade luccicanti del Principato.

Ebbene, anche nel contesto monegasco, la figlia d’arte sorprende tutti con i suoi abiti mai fin troppo appariscenti, ma sempre alquanto sobri. Ad esempio, non molte ore fa, ha pubblicato sei foto, davvero una più bella dell’altra. In una in particolare, la Jacobelli ha scelto come sfondo il mare notturno del Principato di Monaco che si sposa perfettamente con la sua bellezza mediterranea.

Oltre a ciò i follower hanno notato l’incantevole lato A della giornalista che non poteva affatto passare inosservato.