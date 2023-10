Sabrina Salerno boom: bollente a bordo piscina

Una delle icone sexy per eccezione della tv italiana, Sabrina Salerno, si diverte di nuovo sui social con una foto bollente.

E’ una delle cantante più iconiche della storia italiana e soprattutto negli ultimi anni – con l’avvento dei social – ha vissuto una svolta sexy. La bellissima Sabrina Salerno non ha alcuna intenzione di smettere di stupire ed infatti ancora oggi si conferma tra le sex symbol più amate d’Italia. In realtà però la splendida cantante ha seguaci in tutto il mondo e questo va ricordato.

Anche quest’estate è sicuramente risultata ancor più calda anche grazie a Sabrina, un’autentica e meravigliosa ‘tuttofare’. Ricordiamo che Sabrina è stata attrice, cantante, ballerina, showgirl e conduttrice. Una vera fortuna per la tv italiana al di là della sua bellezza indiscussa. Altra cosa da ricordare è che il suo fisico da urlo, la splendida ligure lo mette in mostra anche oggi che ha raggiunto l’età di 55 anni.

I più giovani stenteranno a credere che questa sia l’età della bellissima conduttrice. Credeteci invece, perché Sabrina è nata nel lontano 1968. La conosce bene invece chi già anni fa seguiva le sue performances dal vivo, godendosi i balli e le curve da capogiro della Salerno, che come detto, è seguita in tutto il mondo e c’è un perché. Sabrina è famosa in Italia ma è ancora più famosa al di fuori del panorama nazionale, in Spagna e America Latina.

Salerno hot, bollente a bordo piscina

Sui social Sabrina è molto attiva e ancora oggi attira milioni di fan. Conta e non poco l’aspetto fisico della donna che si mostra spesso più sensuale che mai. Sabrina non ha alcuna intenzione di smettere e le sue foto lasciano senza fiato. Nell’ultimo post social la meravigliosa cinquantacinquenne in piscina dà il meglio di sé in piscina.

Maglia stretta che non nasconde il generoso décolleté della cantante, mentre più giù ammiriamo il costume che evidenzia un lato B e delle gambe da urlo. Avanza l’età ma Sabrina è sempre fantastica.

Oltre al lato estetico c’è di più. Sabrina si è ritagliata spazi in trasmissioni tv come Premiatissima, Odiens, Cocco di mamma, Ballando con le stelle ed ovviamente il Festival di Sanremo dove ha fatto anche da co-conduttrice ma dove anni fa ha partecipato proprio come artista.

Un’artista a tutto tondo e i suoi scatti sono difficili da dimenticare, Sabrina resta bellissima nonostante gli anni e si mostra stupenda sui social.