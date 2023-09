Il costume non le contiene: Sabrina Salerno da urlo

La forma fisica di Sabrina Salerno rimane sempre un must, anche le ultime foto confermano come abbia un fisico straordinario.

La showgirl, cantante e conduttrice è protagonista perenne dei social, ha scoperto una seconda vita sul web dove mostrarsi al meglio per il pubblico, molto affezionato a una delle protagoniste della scena italiana e non solo.

Per restare al centro dell’attenzione per più di trent’anni ci sono tanti segreti. Uno tra questi è senza dubbio quello di una bellezza dirompente, che riscalda il pubblico maschile anche a distanza di generazioni. Ed è un caso questo raro, da registrare nella televisione italiana che spesso scarta subito i talenti polivalenti.

Sabrina Salerno invece è l’eccezione che conferma la regola, proprio perché non è mai stata ferma nella carriera, il pubblico non l’ha mai dimenticata. Ha ottenuto il successo in Italia, ma anche in Spagna, dimostrando come abbia talento da vendere. E anche una bellezza che resta quasi come quella dei primi tempi.

Sabrina, che scollatura hot per i fan

Il fatto di ammaliare un pubblico misto depone a suo favore, dagli anni Ottanta – quando recitava in film non memorabili – è conosciuta al pubblico italiano, che l’ha visto più volte cambiare pelle ma rimanere sempre la stessa, in fondo.

Ovvero, pur recitando, cantando o ballando, Sabrina Salerno ha sempre offerto uno spettacolo di qualità ma anche sensuale per il pubblico. Che in quest’estate ha avuto diversi solleciti dal web, come quello recente: Sabrina Salerno in costume stordisce per procacità.

Il pubblico maschile resta ammutolito, sia la generazione cresciuta insieme a Sabrina Salerno, nonché quella dei figli che vedono come anche sui social ci sia chi riesce a mantenersi nel corso del tempo, senza filtri e senza chirurgia plastica. Un concetto sul quale la stessa Sabrina Salerno è tornata, rivendicando con orgoglio come l’abbondanza fisica sia frutto di madre natura e di un lavoro costante in palestra, non certo della mano di un medico e di un bisturi.

Niente impianti di silicone, ma solo tanta procacità da mettere in mostra. In questo… lamentando un’abbronzatura che sta man mano svanendo, anche se ancora gli effetti dell’estate sono ben visibili. Il pubblico apprezza e resta spesso a bocca aperta, considerando l’età di Sabrina Salerno e quanto fatto sinora. Vuole sempre stupire il pubblico e ci riesce spesso e volentieri con una carrellata di foto a mostrare come il tempo può essere anche amico.