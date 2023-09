Buona la prima per Diletta: ritorno mozzafiato, fan in estasi

Pubblico in visibilio per il ritorno in tv di Diletta Leotta, conduttrice di DAZN che non sembra affatto reduce dalla gravidanza.

Fine settimana appena trascorso molto importante per tutti gli amanti del calcio che alla ripresa dei giochi si sono potuti godere due giorni di grandi partite. Quarta giornata sotto il segno dei big match e non solo, un’altra lieta notizia ha colpito gli appassionati di tutta Italia. A pochi mesi dal parto, Diletta Leotta ha infatti deciso di tornare a fare compagnia al suo pubblico.

Quella del 16 agosto è una data importantissima per la conduttrice amante del calcio che oltre a festeggiare il proprio compleanno, ha anche visto venire alla luce la piccola Aria. Davvero difficile immaginare un regalo più bello. Estate da mamma dunque per la showgirl che ha già mostrato le sue prime foto in questa nuova veste.

Ora, però, per la Leotta è tornato il tempo di accompagnare i tifosi in questo lunghissimo viaggio chiamato Serie A 2023/24, per l’occasione il volto noto di DAZN ha presentato una sfida a dir poco di cartello dall’esito tutt’altro che scontato. Ritorno in tv alla grande per lei che ha spesso ammesso di provare nostalgia per la sua vita di sempre.

Diletta Leotta torna in tv: forma smagliante dopo il parto

La maternità è una gioia ma lo è anche proseguire con la propria carriera, per questo la conduttrice catanese ha deciso di prendere poco tempo per la sua famiglia e a circa un mese dal parto è già tornata all’azione. Derby della Madonnina per la Leotta che al suo rientro ha assistito alla roboante vittoria dell’Inter, per 5-1, ai danni del Milan.

Un risultato che in pochi si sarebbero immaginati prima del triplice fischio, così come in pochi si sarebbero immaginati di vedere la Leotta di nuovo all’azione così presto. Le prime immagini del suo rientro, già pubblicate sui social e non solo, hanno stupito il pubblico che quasi stenta a credere che la showgirl sia reduce da una gravidanza.

Il suo fisico appare più in forma che mai e questa è stata sicuramente una lieta sorpresa. La compagna del portiere Loris Karius è ora pronta per vivere questa stagione da grande protagonista. Il pubblico è felice di essere potuto finalmente tornare a godere della compagnia della bella trentaduenne siciliana. Discorso valevole anche per l’emittente streaming che l’ha riaccolta a braccia aperte.