Diletta Leotta, il siparietto è commovente: fan in delirio

Diletta Leotta non manca di aggiornare i suoi follower su Instagram sulla sua nuova quotidianità con la sua bimba. Tantissimi fan estasiati dal suo ultimo post.

Gestire una neonata può essere certamente impegnativo e porta inevitabilmente a modificare la propria quotidianità, al punto tale da modificare le varie azioni giornaliere sulla base delle esigenze della bambina.

E’ inevitabile dover mettere in conto anche un minor numero di ore di sonno, specialmente perché una delle poppate è prevista di notte, ma questi sacrifici non possono che essere ripagati nel vedere la bambina crescere in modo sereno.

Una situazione come questa corrisponde appieno a quanto sta accadendo nelle ultime settimane a Diletta Leotta, diventata mamma di Aria, frutto dell’amore con Loris Karius, il 16 agosto, stesso giorno del suo compleanno. La conduttrice non manca di condividere i momenti più belli che vive con lei sul suo profilo Instagram.

Dletta Leotta: i suoi follower sono estasiati

I primi giorni dopo la nascita della propria figlia non possono che essere ricchi di adrenalina, soprattutto per le grandi emozioni che si vivono. Affrontare tutto questo per la prima volta rende tutto ancora più magico, al punto tale da non sentire quasi la stanchezza, che può essere più che naturale. Non a caso, Diletta Leotta recentemente aveva postato una sua immagine in cui era intenta a dare da mangiare di notte alla sua bimba e aveva definito quel momento come “nottate prima d’amore“.

Pur non essendo ancora tornata in Tv, i fan del volto noto di DAZN hanno la possibilità di avere una percezione piuttosto chiara di come avvengano le sue giornate grazie ai suoi numerosi post. In uno di questi tantissimi follower sono rimasti davvero estasiati. Qui la vediamo infatti con Aria intenta a dormire nella culla (lei per ora ha scelto di non mostrarne il volto), ma con un baby sitter al suo fianco d’eccezione: il cagnolino Lillo.

Davvero commovente il commento nella Instagram Stories che lei ha inserito a corredo, ovvero “Fratello maggiore“. Il suo desiderio era infatti che la piccola e l’amico a quattro zampe crescessero insieme ed è quello che sta effettivamente succedendo. Sin da quando è tornata a casa con la sua bimba, Diletta Leotta ha compiuto un gesto davvero importante, come sa bene chi ama gli animali. La siciliana ha infatti “presentato” Aria a Lillo che, incuriosito, si è affacciato per guardarla mentre era nella culla.

Questo consente così al cagnolino di imparare a conoscere il profumo della piccola e di capire che lei è effettivamente parte della famiglia. Non solo, quando lei decide di portare la piccola a passeggio in giro per Milano non manca di portare il volpino con sé, in modo tale che non si senta escluso. Insomma, una bella famiglia a quattro, che si sta integrando perfettamente.