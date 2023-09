Martina Stella da capogiro: visione rovente

Resta sempre ammaliante Martina Stella, che per il festival di Venezia si mostra in ottima forma e un con look da impazzire.

L’attrice toscana sembra aver trovato una seconda giovinezza, da vent’anni è una delle vip più seguite di Italia e il suo charme è aumentato nel corso del tempo, con passione e determinazione.

L’estate 2023 ha visto come sua grande protagonista una delle attrici più affascinanti del panorama italiano. Martina Stella è is on fire, lo ha confermato nelle scorse settimane con scatti da perdere il fiato in spiaggia e ora anche con la partecipazione agli eventi di Gala.

In questo, è l’Ottantesima edizione del Festival di Venezia a mettere in risalto tutta la bellezza dell’attrice. Una ragazza di rara bellezza, che ha ammaliato tutto il pubblico della rassegna cinematografica, il suo fisico è senza dubbio in risalto nella grande passerella mondiale.

Martina, Stella di nome e di fatto

L’attrice ha così partecipato ai primi giorni della rassegna, un’occasione importante per mettersi in mostra e anche per aumentare i suoi contatti. È un’interprete ricercata sul mercato italiano ma chissà che con la sua bellezza non possa arrivare anche in America, ne avrebbe tutte le carte in regola per combattere con le dive del cinema hollywoodiano in fatto a sensualità.

E lo dimostra in questo caso anche con scatti che rubano l’occhio: Martina Stella è in formissima, le sue lunghe gambe slanciate sono un sogno per i fan. L’attrice toscana sta dominando i social, non è un caso come il suo canale su Instagram sia preso d’assalto da quanti l’ammirano da tempo nonché da chi l’ha scoperta solo recentemente.

Una bellezza sfolgorante che fa innamorare gli italiani, in questo caso l’abito bianco mette in risalto uno slancio di gambe davvero da ammirare per il pubblico da casa. Sono ormai vent’anni che si è imposta, dai tempi in cui girava le prime pellicole con Stefano Accorsi e Cesare Cremonini, passando poi per vari ruoli nelle fiction italiane.

Piace alla gente da casa, ma anche ai vip. Non è un caso come Enrico Vanzina abbia messo il like, così come tante altre sue colleghe attrici come Roberto Giarrusso e altre ancora che hanno sottolineato l’assoluta forma della Stella. Che con eleganza e grande fascino è stata ammirata a Venezia, sicuramente come una delle protagoniste in passerella. Il pubblico italiano attende di vederlo presto al cinema e in tv, è difficile resistere a così tanta raffinatezza e classe.