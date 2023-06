Diletta Leotta imboccata da Karius: l’occhio però cade altrove

Diletta Leotta è imboccata da Loris Karius: la scollatura è super ma i fan notano un dettaglio che non passa inosservato

Diletta Leotta è un vero e proprio simbolo, un’icona, ammirata ed amata dai tantissimi maschietti italiani che seguono il calcio anche per lei, oltre che per la propria squadra del cuore. Bellissima ed affascinante, lo è ancora di più da quand’è in dolce attesa, un po’ come tutte le donne.

Il pancione cresce sempre più, anche perché ormai il termine della gravidanza è quasi dietro l’angolo; agosto è il mese in cui dovrebbe partorire e magari potrebbe accadere proprio il 16, il giorno del suo compleanno, per una coincidenza davvero clamorosa. Felicissima come ogni donna in attesa, il suo profilo Instagram è ormai invaso dalle foto in cui appare più in forma che mai, sia a svolgere il suo lavoro da giornalista sui campi della Serie A che anche in atteggiamenti dolci ed amorevoli con il suo fidanzato, il portiere del Newcastle Loris Karius.

I due hanno fin qui vissuto questa storia a distanza e la Leotta, senza mezzi termini, si è augurata che il portiere possa trovare squadra in Italia, magari nei pressi di Milano, anche per essere più presente nei primi mesi di vita della bambina. Ad un passo dai nove milioni di follower, la bellissima Leotta continua ad incantare sui social, con tantissimi post pubblicati, on solo della vita lavorativa ma anche quella privata.

Diletta Leotta, scollatura super: follower attratti da altro

E l’ultimo post è proprio un quadretto familiare davvero tenerissimo. Terminata la Premier League, Loris Karius ha preso un aereo alla volta di Milano e sta trascorrendo qualche giorno accanto alla sua amata.

Il portiere tedesco ne ha approfittato per coccolare la sua donna che tra qualche mese lo renderà padre. Nell’ultimo post, si vedono i due in casa, seduti sul divano ed il portiere porge una patatina fritta a Diletta, imboccandola. Lei è sorridente e felice più che mai; indossa un abito bianco scollatissimo, che mette in evidenza il suo seno reso ancor più florido e prorompente dalla gravidanza.

L’abitino è cortissimo ed evidenzia anche le sue gambe perfette ma non solo. Il vestito, infatti, è decisamente su e lascia intravedere qualcosa in più; ed in molti si sono chiesti se la Leotta indossasse intimo, in particolar modo gli slip. “Anche tu hai zoommato” si legge in un commento che lascia intendere proprio questo, mentre in molti sono stati decisamente più espliciti ponendosi il quesito.