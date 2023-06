Triste addio nello sport, si ritira definitivamente

Al termine della stagione, in ogni sport, vediamo l’addio di molti protagonisti ogni anno, soprattutto coloro che hanno dato tanto

Non sempre per un atleta dare l’addio a quello che è stato il centro della propria vita per molti anni è facile, succede in ogni tipo di sport.

Questo avviene nel mondo del calcio, del tennis e di tutti gli sport della storia. Questo ovviamente riguarda anche il basket e nelle ultime ore è arrivato un importante addio nella Serie A italiana.

La Lega Serie A di basket è giunta oramai alla finale, dove si affronteranno le due potenze Olimpia Milano e Virtus Bologna. La squadra milanese ai quarti di finali ha avuto la meglio su Pesaro, in quattro gare, mentre in semifinale ha avuto la meglio sulla Dinamo Sassari con il risultato schiacciante di 3-0. La Virtus Bologna, invece, non ha ancora perso una singola gara dato che ha battuto sia Brindisi che Tortona in 3 gare, dominando in lungo e in largo le sei gare giocate. Ai quarti di finale sono uscite la Reyer Venezia, contro la Dinamo Sassari, e Trento che è stata sconfitta da Tortona, di coach Marco Ramondino.

La serie di finale partirà venerdì 9 giugno con la gara tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, al Forum, con una serie su sette gare che potrebbe essere molto equilibrata e appassionante per tutti coloro che seguono questo campionato. Le due erano le grandi favorite fin dall’inizio e hanno fatto la storia del basket italiano. Ma nelle ultime ore il mondo del basket ha visto una triste quanto importante notizia.

Reyer Venezia, l’addio al basket del capitano

E’ notizia di questi giorni l’addio al basket giocato di Michael Bramos, assoluto protagonista in questi anni della Reyer Venezia. Il capitano della squadra lagunare ha conquistato due scudetti e una FIBA Europe Cup in terra veneta. In carriera ha giocato anche nella sua Grecia, con la maglia del Panathinaikos, dove ha conquistato un campionato e due coppe nazionali. Sicuramente una grande carriera, che lo ha portato a essere anche uno dei migliori realizzatori del campionato italiano.

Un altro grande addio nel mondo del nostro basket è rappresentato da Giacomo Devecchi, capitano e bandiera della Dinamo Sassari, che ha deciso di lasciare il mondo del basket giocato. Lo ha potuto fare salutando il pubblico che per molti anni lo ha sostenuto, nella squadra sarda, in gara3 di semifinale contro l’Olimpia Milano. Un mondo del basket che perde cosi alcuni dei suoi più grandi protagonisti.