De Rossi in panchina, la scelta è fatta

Dopo la sfortunata esperienza di quest’anno alla guida della Spal, Daniele De Rossi è pronto per allenare una nuova squadra.

Per i tifosi della Roma questi ultimi giorni non sono stati certamente facili. La squadra di José Mourinho, infatti, ha perso mercoledì scorso la finale di Europa League di Budapest. I giallorossi, di fatto, si sono arresi dinanzi al Siviglia solo ai calci di rigore, ma la gara contro gli iberici è stata contraddistinta anche dalle tantissime polemiche per la direzione di gara avuta dall’inglese Taylor.

Alcune decisioni dell’arbitro, soprattutto quelle relative alla mancata espulsione di Lamela e alla mancata assegnazione del rigore per il braccio largo di Fernando, sono state fortemente criticate da tutta la piazza giallorossa. Tantoché lo stesso Taylor ha subito un’aggressione all’aeroporto di Budapest da qualche ‘sostenitore’ della Roma guidata guidata da José Mourinho.

Tra i tantissimi tifosi giallorossi che sono rimasti delusi dall’esito della finale di Europa League tra Roma ed il Siviglia è sicuramente Daniele De Rossi. Proprio quest’ultimo è stato protagonista anche di un curioso social dove affermava di non avere a disposizione i biglietti per il match di Budapest. Tuttavia, proprio in questi giorni, sull’ex capitano giallorosso (ora allenatore) si sono susseguite varie indiscrezioni che riguardano la sua prossima squadra.

Serie B, Daniele De Rossi in pole position per diventare il nuovo allenatore del Pisa

Dopo la sua esperienza alla Spal, durata appena quattro mesi, Daniele De Rossi potrebbe infatti trovare un nuovo team. La squadra in questione è il Pisa, che tra l’altro ha ufficializzato in questi giorni il nuovo direttore sportivo, ovvero Aleksandar Kolarov. Sarebbe proprio l’ex giocatore serbo a voler alla guida dei nerazzurri il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma. I due hanno un ottimo rapporto e l’ex calciatore anche dell’Inter sembrerebbe indirizzato verso questa decisione.

Aleksandar Kolarov, sta spingendo per Daniele De Rossi alla guida del Pisa. Un possibile arrivo nel team toscano, di fatto, sarebbe una grande esperienza per l’ex centrocampista della Roma. Il Pisa, considerando anche la forte proprietà del presidente Giuseppe Corrado, è diventata ormai una realtà importante del campionato.

Il team toscano ha infatti sfiorato la Serie A nel 2022, perdendo la finale play-off contro il Monza, e quest’anno, dopo un inizio davvero difficile, non ha raggiunto quest’anno la post season per accedere al massimo campionato per soli due punti.