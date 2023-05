De Rossi contro i tifosi della Roma: duro sfogo social dell’ex capitano

Daniele De Rossi fa decisamente discutere i tifosi della Roma, è ora al centro delle polemiche per uno sfogo davvero inatteso.

L’ex campione giallorosso e della Nazionale si è sfogato, una presa di posizione netta che sta alimentando il dibattito tra i tifosi della Roma. L’ex centrocampista è andato su tutte le furie, il finale di stagione porta così una sorta di nuovo caso.

Daniele De Rossi rimane sempre una bandiera per i tifosi giallorossi, anche dopo il suo ritiro dal calcio giocato e la sua carriera da allenatore. Non partita benissimo dopo l’esonero con la Spal avvenuta dopo 15 partite e altrettanti punti, e che proseguirà comunque prossimamente con altre avventure magari ancora in Italia.

A far discutere i tifosi non è il suo inizio da tecnico, bensì quanto rivelato e che ha fatto discutere e arrabbiare la piazza giallorossa. Una presa di posizione forte contro una parte della tifoseria, a creare un caso importante proprio a pochi giorni dalla finale di Europa League di Budapest contro il Siviglia.

De Rossi e la finale, parole sott’esame

Daniele De Rossi non sarà nel pubblico della finale di Budapest. Pur invitato dal massaggiatore Vito Scala ha dovuto declinare l’invito in quanto c’è un evento familiare importante come il diploma della figlia. Il noto tifoso giallorosso ha spiegato ciò dopo aver condiviso proprio su Instagram uno sfogo riguardante la stessa finale. lL’ex centrocampista è stato subissato di richieste per partecipare alla gara, chiedendo biglietti omaggi e altro ancora. DDR ha così risposto in maniera dura, e pubblicamente, a quanti hanno insistito: “Non ho biglietti per la finale di Budapest, non posso rimediarli e comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori, presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro”.

Una finale che è al centro dell’attenzione, ma c’è anche una privacy da rispettare e le richieste insistenti possono decisamente mandare su di giri i protagonisti. De Rossi ha continuato il suo messaggio: “Se avete comprato il biglietto aereo e prenotato l’hotel ma non avete quello della partita… fatevi un bel tour di Budapest sul pullman dei turisti, ma non ve la dovete prendere con me”.

La seconda finale europea consecutiva crea la febbre del biglietto, Daniele De Rossi si tira fuori per ragioni familiari e soprattutto per essere lasciato in pace. Tiferà la Roma da casa come la maggior parte dei tifosi giallorossi, compresi quelli che hanno mandato tanti messaggi ma rimarranno a bocca asciutta inevitabilmente.