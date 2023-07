Diletta Leotta da non credere: chi sarà in sala parto con lei

Spunta un clamoroso retroscena su Diletta Leotta e sul suo ormai prossimo parto. La showgirl ha ‘invitato’ una persona a supportarla.

Ormai manca sempre meno alla nascita della primogenita di Diletta Leotta. La nota e amatissima showgirl e conduttrice televisiva italiana è vicina alla scadenza, segnata per i primi giorni di agosto.

Diletta ed il suo compagno, il portiere tedesco Loris Karius, aspettano dunque il lieto evento con ansia. Il pancione della Leotta ormai è ben visibile, anche se il noto volto di DAZN ha già chiarito di sentirsi in formissima, praticando tanto sport e una dieta sana, così da prepararsi al parto in maniera perfetta.

Intanto la siciliana ha deciso da diverse settimane di lanciare il podcast, da lei tenuto, chiamato Mamma Dilettante, nel quale invita ospiti di sesso femminile per parlare dell’esperienza di diventare madre e scambiarsi dunque consigli, testimonianze ed aneddoti sulla gestione della gravidanza e l’essere genitore.

Michelle Hunziker si propone: potrebbe supportare Diletta Leotta durante il parto

Una delle ultime donne della TV italiana ospiti al podcast di Diletta Leotta è stata una super-mamma, che ormai è passata alla nomea di nonna nonostante la giovanissima età. Stiamo parlando della showgirl e attrice Michelle Hunziker, la svizzera più amata dagli italiani.

Michelle, intervenuta nel programma della Leotta, ha parlato innanzitutto della sua esperienza come madre. Ma si è anche auto-proposta per supportare Diletta in sala parto, viste le ansia di quest’ultima e l’esperienza già accumulata dalla svizzera, che è madre di tre figlie: “Ormai manca poco e Michelle è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare! Me lo ha detto lei!” – ha dichiarato la Leotta sui suoi account social.

Michelle Hunziker è una madre sui generis. Una donna piena di vitalità e mai rimasta troppo ferma, anche a ridosso delle sue tre gravidanze: “La prima gravidanza fu quando avevo 19 anni. Mentre aspettavo Aurora ero matta: andavo a sciare, cavalcavo, c’era Eros (Ramazzotti ndr) che non mi sopportava più”.

La Hunziker ha rivelato anche di aver avuto le altre due bambine, Sole e Celeste (entrambe figlie di Tomaso Trussardi) durante la conduzione di Striscia la Notizia, ma di non aver preso quasi alcun giorno di maternità: “In entrambi i casi mi sostituì il Gabibbo, ma dopo 2-3 giorni tornai subito in onda”. Un modo frenetico, spensierato e vitale di essere una neo-mamma. Vedremo se Diletta Leotta seguirà il consiglio o si prenderà del tempo prima di tornare in TV.