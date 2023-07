Mbappé in Serie A: annuncio che fa tremare i polsi

Mbappé in Serie A? Un’ipotesi assurda, che però sta circolando molto sulla stampa internazionale, in questi giorni. Ecco come stanno le cose.

Sempre più incerto, il futuro di Kylian Mbappé. Probabilmente il più forte calciatore del mondo, con buona pace di Messi e Ronaldo, ma immerso in un’estate di fuoco e polemiche. L’attaccante francese, nonostante numeri invidiabili, sembra essere ormai definitivamente fuori dalla rosa del PSG e destinato a lasciare il club a breve. Il problema è dove andrà, con una situazione molto complicata che si prospetta all’orizzonte. E con qualcuno che crede che per lui possa essere un approdo in Serie A.

Il PSG è ormai convinto che la punta abbia un accordo con il Real Madrid. Dopo il rinnovo record della scorsa estate, le delusioni di quest’anno hanno convinto Mbappé a guardare a cedere alla corte dei Blancos, ma non subito. Il giocatore intenderebbe trasferirsi in Spagna al termine della prossima stagione, quando scadrà il suo contratto con il PSG. Una cosa che i parigini non intendono permettere, e vogliono quindi forzare l’addio già questa estate, per non perderlo a parametro zero.

Un tentativo di forzare la mano al Real Madrid o ad altre pretendenti, come ad esempio il Liverpool. Ma, per ora, l’unica vera offerta è arrivata a sorpresa dall’Arabia Saudita, con l’Al Hilal che ha messo sul piatto 300 milioni solo per il cartellino. Il PSG avrebbe accettato, ma il giocatore, nonostante lo stipendio fuori scala che gli sarebbe stato proposto, non è convinto all’idea di un anno sabbatico (prima dell’Europeo) a Riad. Così tutto resta ancora aperto, con la Serie A che incredibilmente starebbe osservando interessata.

Mbappé piace alle italiane, la stampa estera è convinta: un club di Serie A lo vuole

Sembra incredibile a dirsi, ma un club del campionato italiano sarebbe interessato ad acquistare Mbappé, bruciando sauditi e Real. A dirlo è uno stimato giornalista come Kaveh Solhekol di ‘Sky Sport UK’, secondo cui sul francese ci sarebbero “2-3 club della Premier League, oltre a uno italiano, uno spagnolo e uno arabo”. Non si è sbilanciato troppo, ma è facile intuire di chi si parla: l’arabo è l’Al-Hilal, lo spagnolo il Real Madrid. E l’italiana?

Mbappé in passato ha sempre detto di seguire molto il Milan, ma secondo ‘L’Equipe’ sarebbe l’Inter la squadra interessata al giocatore. Un’ipotesi che sorprende tutti, viste le condizioni economiche tutt’altro che floride dei nerazzurri. I media esteri parlano di una possibilità di cessione in prestito per un anno, così il PSG non dovrebbe pagare lo stipendio e il premio fedeltà del giocatore.

Ma al momento non sembrano esserci possibilità che l’Inter o qualunque altro club di Serie A possano coprire i 50 milioni netti d’ingaggio annuale. Per fare un confronto, i nerazzurri, nella scorsa stagione, avevano un monte ingaggi complessivo di 133 milioni.