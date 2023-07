Calciomercato Milan, l’alternativa a Theo Hernandez: rinforzo dalla Serie A

Il Milan è pronto a mettere a segno nuovi colpi da urlo. Affare in vista in Serie A per il ruolo di vice di Theo Hernandez: ci siamo

La dirigenza rossonera è l’assoluta protagonista di questa sessione di calciomercato fin qui. Un mese di luglio infuocato con numerosi colpi realizzati dalla società milanese. Il Milan vuole chiudere nuovi affari il prima possibile consegnado una rosa di tutto rispetto a Stefano Pioli. Ora la nuova idea per il ruolo di vice Theo: arriva dalla Serie A.

Un profilo del tutto nuovo sbucato fuori soltanto nelle ultimissime ore di calciomercato. Il Milan si è affidato alla metodologia di ‘Moneyball’ lavorando sui dati di Moncada per chiudere ogni tipo di affare. La società rossonera ha voluto voltare definitivamente pagina dicendo addio a Maldini e Massara per un nuovo percorso iniziato finora nel migliore dei modi.

Calciomercato Milan, il colpo subito: arriva dall’Atalanta

Il Milan vorrebbe pensare anche a ruoli secondari per regalare una rosa completa all’allenatore emiliano, che ha fatto intendere di non aver avuto in passato seconde linee all’altezza di alcune sfide delicate. Ora tutto è cambiato con un lavoro certosino da parte dei dirigenti che hanno realizzato anche una cessione da urlo sacrificando Sandro Tonali, volato al Newcastle per circa 70 milioni di euro.

Come svelato da Sport Mediaset, il Milan starebbe pensando alla chiusura dell’affare per il ruolo di vice Theo Hernandez. Sulla base di 10 milioni di euro potrebbe arrivare il terzino sinistro italiano, Matteo Ruggeri, che ha vissuto già buone stagioni anche in prestito alla Salernitana. Un profilo a sorpresa per la compagine rossonera, che vuole tornare protagonista regalando così i doppi ruoli a Stefano Pioli.

L’allenatore emiliano vorrebbe così avere a disposizione una rosa di livello per fare le migliori scelte possibili in vista della prossima stagione. Con i numerosi impegni, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, il Milan sarebbe sul punto di chiudere nuovi colpi da urlo. La rosa è quasi ultimata, ma servono innesti funzionali all’idea tattica di Pioli che ha provato già a lungo il 4-3-3.

Nelle ultime ore è arrivata una buona prestazione contro il Real Madrid nonostante la sconfitta nel finale: il Milan vuole guardare avanti dimenticando l’ultima stagione ricca di problematiche soprattutto in campionato con poca continuità di risultati. Ora i rossoneri pensano in grande per il futuro.