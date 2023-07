Figlia Mihajlovic: dopo il matrimonio arriva lo sfogo

Una delle figlie del compianto Sinisa Mihajlovic ha pubblicamente espresso il proprio disappunto dopo il matrimonio con il difensore Vogliacco.

Sono passati ormai molti mesi da quando Sinisa Mihajlovic ci ha lasciato. Una perdita tremenda per il calcio italiano ed internazionale, visto che è scomparso un ex fuoriclasse che ha fatto grandi cose in campo, ma anche un allenatore dalle ottime qualità gestionali.

Tra le cose migliori che Sinisa ha lasciato nel mondo spicca sicuramente una famiglia bellissima e numerosa, creata assieme alla amata moglie Arianna Rapaccioni. Un vero e proprio orgoglio per il compianto Mihajlovic, che ha amato i propri figli in maniera indescrivibile, i quali gli saranno grati e fedeli per sempre.

Una gioia è arrivata nella famiglia Mihajlovic dopo mesi di lutto e di tristezza per la morte di papà Sinisa. Infatti una delle bellissime figlie, ovvero Virginia Mihajlovic, ha finalmente coronato il suo sogno d’amore sposandosi con il compagno Alessandro Vogliacco. Quest’ultimo è un difensore di Serie A, in forza al Genoa.

Virginia Mihajlovic e l’accusa agli invitati al suo matrimonio: “Mancanza di rispetto”

Virginia Mihajlovic e Vogliacco si sono sposati lo scorso giugno. I due sono anche già genitori della piccola Violante, la loro primogenita nata l’anno passato, quando nonno Sinisa era ancora in vita e poté dunque coccolare la nipotina. Ma ad un mese dal matrimonio, Virginia ha voluto sfogarsi in maniera secca ed evidente nei confronti di molti invitati. La giovane ha fatto le cose in grande, organizzando la cerimonia ed il successivo ricevimento in una splendida cornice in Puglia.

Ma la figlia di Mihajlovic ha puntato il dito contro la scarsa generosità dei suoi ospiti. Infatti pare che molti invitati non abbiano fatto il regalo di nozze a lei e al marito, bensì si sarebbero presentati al matrimonio a mani vuote:

“Persone che nonostante siano venute non hanno fatto il regalo. E che sia chiaro, non è per il regalo in sé; l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai nemmeno ad una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi ad un matrimonio. E sono state anche molte, che figuraccia!”

Una mancanza di rispetto secondo Virginia Mihajlovic, che ha anche suggerito senza mezzi termini a coloro che avevano poche disponibilità economiche di fare almeno qualcosa di simbolico: “Basterebbe una cornice” – ha scritto la giovane influencer che in passato si era già fatta apprezzare in TV partecipando con la sorella Viktoria al reality L’Isola dei Famosi.