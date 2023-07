Inter, ti ricordi di lui? Ora giocherà con Messi

La curiosità di oggi riguarda l’Inter, con un vecchio pallino che giocherà insieme a Lionel Messi all’Inter Miami in MLS

L’Inter in questa sessione di mercato si sta adattando al meglio rispetto alle perdite subite nelle ultime settimane. Sono arrivati Marcus Thuram e Davide Frattesi, due colpi da novanta seguiti da tempo da Marotta e Ausilio. E i dirigenti sono stati molto abili, visto che la concorrenza era molto folta.

Il club nerazzurro deve anche sistemare definitivamente gli esterni di centrocampo, con Robin Gosens che sembra in procinto di andar via, anche se non è ancora arrivata l’offerta giusta dalla Bundesliga.

Per cedere Gosens, l’Inter vuole almeno 15-18 milioni di euro. Una cifra abbastanza faticosa da accumulare per club di media fascia. I nerazzurri a sinistra, nelle scorse sessioni di mercato, sono stati davvero vicini all’arrivo di un altro terzino. Si tratta di Jordi Alba, che ha visto il suo contratto scadere con il Barcellona lo scorso 30 giugno.

La storia d’amore tra l’Inter e Jordi Alba è stata passeggera e non è mai sbocciata del tutto. Il terzino sinistro ha dedicato quasi tutta la sua vita calcistica al Barça, diventando nel corso degli anni uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo. Una splendida avventura che si è conclusa qualche settimana fa.

Inter, Jordi Alba giocherà di nuovo con Messi

La carriera di Jordi Alba proseguirà fuori dall’Europa, ma non sarà in Arabia Saudita, bensì in MLS. Infatti, il terzino spagnolo ha trovato un accordo con gli Inter Miami, club dove giocherà anche Lionel Messi. I due hanno vissuto anni d’oro al Barça, insieme anche a Sergio Busquets scambiato addirittura per Arbeloa dal profilo ufficiale del campionato nordamericano.

Gli investimenti degli Inter Miami pongono il club di David Beckham come una delle favorite per la vittoria al titolo. I destini di Jordi Alba e dell’Inter si sono soltanto avvicinati, ma mai incontrati del tutto. Un po’ di dispiacere c’è a Milano per non aver goduto delle prestazioni di un terzino così forte, soprattutto in fase offensiva.

Chissà se nella mente di Jordi Alba c’è il rammarico di non aver mai vestito la maglia dell’Inter. Di certo, si sarebbe misurato in un campionato competitivo come la Serie A e, forse, da quinto a sinistra di centrocampo si sarebbe esaltato ancor di più. Ma il calcio è fatto anche di queste storie, trattative nate e mai concretizzate con quel filo di amaro in bocca.