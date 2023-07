100 milioni di base fissa, l’Inter vende Lautaro

Il centravanti argentino nel mirino di un top club per le prossime settimane: 100 milioni e saluta l’Inter

Chiusa una stagione decisamente positiva che è valsa la meritata riconferma di Simone Inzaghi, l’Inter è già proiettata verso la prossima. L’esordio il prossimo 19 agosto, a San Siro, con il Monza.

Si è ripartiti con un netto 10-0 alla Pergolettese e, in attesa di saggiare incontri decisamente più ‘allenanti’, la ‘Beneamata’ non smette di pensare a quello che già da quasi un mese è il tema caldissimo: il calciomercato. Un’estate rovente che ha riservato clamorosi colpi di scena nella rosa allenata dal tecnico piacentino. Uno su tutti? La rottura con Romelu Lukaku. Il belga non tornerà a Milano ed il suo destino è ancora tutto da decifrare: intanto, l’attacco dei nerazzurri, ha sì perso un pilastro come Edin Dzeko ma guadagnato uno dei profili che per mesi ha fatto gola a diversi top club europei.

È ufficiale come la maglia numero 9, da quest’anno, finirà sulle spalle di Marcus Thuram. Figlio d’arte, trascinatore del Borussia Moenchengladbach dal quale si è separato a parametro zero. C’è da capire, poi, come si ‘combinerà’ l’attacco dei vicecampioni d’Europa con il bomber e la stella indiscussa della squadra: Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, candidato a prelevare la fascia di capitano dopo l’addio di diversi pilastri nerazzurri, potrebbe tuttavia rientrare nuovamente in un clamoroso valzer di attaccanti.

Intreccio shock: Lautaro può lasciare l’Inter

Non è un mistero che soprattutto in Spagna, in passato, le tentazioni siano giunte. E pure grosse. Perchè sia Laporta al Barcellona che Simeone all’Atletico Madrid hanno provato a fare carte false per avere il gioiello campione del Mondo. Nulla da fare, il rinnovo fino al 2026 con la sua Inter tiene botta. Ma stavolta, chi sembra avere tutte le carte in tavola per prendersi il ‘Toro’ è il PSG.

Nonostante le voci dall’Arabia Saudita arrivino costanti in quel di Milano, se il club campione di Francia dovesse finire per cedere sia Ekitike che Mbappè (non convocato per l’ultima tournèe dei parigini) allora il nome di Lautaro finirebbe in cima alla lista per l’attacco di Luis Enrique. Mbappè, che rimane il sogno proibito di Florentino Perez per il Real Madrid, potrebbe fare spazio proprio all’ex Racing.

E l’idea del ds dei transalpini Luis Campos sarebbe quella di spingersi fino a 70 milioni di euro, con bonus, per strappare la punta argentina all’Inter. D’altro canto, però, la ‘Beneamata’ si siederebbe a trattare per una base fissa di almeno 100 milioni. Distanza importante, importantissima. Ma nel calcio, si sà, ciò che è certo oggi potrebbe non esserlo domani.