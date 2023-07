Inter, porte girevoli: l’ultima idea arriva dalla Premier

L’ultima idea dell’Inter arriva dalla Premier League: ai nerazzurri serve un portiere dopo la cessione di Onana al Manchester United

L’Inter ha ceduto André Onana al Manchester United per oltre 50 milioni di euro e con l’addio di Samir Handanovic a zero, servono nuovi interventi in porta. Il principale candidato è Yann Sommer, portiere del Bayern Monaco che negli anni ha dimostrato di essere uno dei top del ruolo.

Sono tanti, tuttavia, i profili monitorati e vista la difficoltà per arrivare a Trubin dello Shakhtar, Marotta e Ausilio si stanno muovendo su più fronti. Una scelta lecita, considerando la necessità del club nerazzurro di prendere sia il primo, sia il secondo portiere. Uno di questi, oltre a Sommer, è Keylor Navas, ma anche Hugo Lloris. Portieri d’esperienza, che è un po’ la filosofia dell’Inter in quasi tutte le zone del campo.

L’obiettivo resta sempre quello, migliorarsi abbattendo i costi ed effettuando plusvalenze importanti per la sopravvivenza del club. Una scelta che a volte può non andare bene ai tifosi, che hanno visto andar via Onana e Brozovic. Ma c’è un altro portiere che potrebbe diventare una pista calda nelle prossime ore. Si tratta di David De Gea, che ha lasciato a parametro zero proprio il Manchester United e non ha ancora trovato una nuova squadra.

Inter, possibile il colpo De Gea: tutti i dettagli

L’ultima novità per la porta è, appunto, David De Gea. La Gazzetta dello Sport ha fatto un quadro della situazione chiaro, il portiere spagnolo è stuzzicato dall’idea di giocare nell’Inter. Tuttavia, c’è un problema di costi molto chiaro: al Manchester United percepiva 15 milioni di euro a stagione e il club nerazzurro ritiene eccessivo anche sborsarne 5.

Una situazione che, quindi, merita delle valutazioni attente da parte di Marotta e Ausilio. Infatti, l’ideale per l’Inter sarebbe che De Gea abbia così tanta voglia di giocare ancora ad alti livelli da accettare anche un ingaggio più basso del previsto. Per tutto il resto, c’è l’Arabia Saudita. De Gea è un profilo appetibile, ha 33 anni e potrebbe accettare una ricchissima offerta e chiudere lì la carriera.

Nelle prossime ore si saprà di più, non è escluso nemmeno un ritorno all’Atletico Madrid, club che ha lanciato il portiere spagnolo nel grande calcio e accoglierlo sarebbe un gradito ritorno per Diego Pablo Simeone. L’Inter, intanto, tiene lì Sommer e attende anche uno sconto dello Shakhtar per Trubin. Su questo potrebbe esserci un problema serio, anche se il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024