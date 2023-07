Calciomercato: è fatta per Wahi, annuncio imminente

Wahi è pronto a fare un salto di qualità importante in questo calciomercato e nel giro di poco tempo potrebbero esserci delle novità importanti.

Il calciomercato è ormai prossimo ad entrare nel vivo e sono diverse le squadre che sono al lavoro per rinforzare la squadra per fare un salto di qualità importante e regalarsi dei giocatori importanti sia per il club che per i tifosi.

Secondo quanto riferito da Konur, un club è ormai pronto a piazzare un colpo importante di calciomercato e si tratta di Wahi del Montpellier. La squadra ha deciso di rompere ufficialmente gli indugi e accelerare per regalarsi uno dei talent più importanti a livello mondiale.

Mercato: è fatta per Wahi, ecco con chi firma

Wahi è considerato uno dei migliori giocatori a livello mondiale. Stiamo parlando di un classe 2003 e quindi di uno dei giovani destinati in davvero poco tempo ad esplodere e diventare un vero e proprio bomber. Non sarà assolutamente semplice riuscire ad arrivare alla fumata bianca considerando che il Montpellier non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro sulla cifra. Si parla di una valutazione intorno ai 40 milioni di euro e per questo motivo non ci resta che aspettare un quadro più chiaro nelle prossime settimane.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Chelsea ha individuato Wahi come rinforzo ideale di calciomercato e per questo motivo vedremo cosa succederà nel giro di poco tempo. Gli inglesi sono pronti a mettere sul piatto i 40 milioni di euro richiesti dal Montpellier per arrivare alla tanto attesa fumata bianca e dare al tecnico un calciatore importante.

Vedremo cosa succederà e quale alla fine sarà la soluzione. Sul giocatore sembra esserci anche l’Inter, ma i 40 milioni di euro frenano la trattativa e per questo motivo il Chelsea sembra essere in vantaggio in questa corsa e ben presto avremo delle novità.

Ultime Wahi: il Chelsea in pole position

Il Chelsea è in pole position nella corsa a calciomercato a Wahi. Il Montpellier è ormai certo di doverlo lasciar partire in questa sessione e vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure no. Stiamo parlando di un calciatore assolutamente importante, ma soprattutto giovane e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

L’Inter è quindi indietro in questa corsa e non ci attende che capire se il Chelsea metterà sul piatto una proposta importante oppure fare un passo indietro.