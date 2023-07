Marotta spiazza tutti: c’è il Sì del giocatore, affare da 15 milioni

Beppe Marotta, responsabile del mercato dell’Inter strappa il sì del giocatore spiazzando tutti: operazione da 15 milioni di euro

L’Inter della prossima stagione sarà una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella che ha fatto sudare le proverbiali sette camicie al Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Champions League dello scorso 10 giugno.

Non solo per le new entry alla ‘Pinetina’, Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach. Davide Frattesi, prelevato dal Sassuolo per 33 milioni di euro tra prestito e riscatto, Juan Cuadrado e il tedesco Yann Bisseck, acquistato versando nelle casse dell’Aarhus i 7 milioni di euro della sua clausola rescissoria.

Tanti, infatti, sono stati anche gli addii. Dallo slovacco Skriniar fino a Milan Dzeko e D’Ambrosio e Gagliardini, tutti hanno salutato a parametro zero. Poi le cessioni con importanti plusvalenze grazie agli addii di Onana, finito al Manchester United e Marcelo Brozovic. Il croato ha salutato l’Europa e il calcio che conta ed ha accettato la faraonica offerta dell’Al-Nassr. Il mercato dell’Inter è pronto a entrare nel vivo e Marotta studia un grande colpo.

Inter, c’è il sì di Bonou: operazione da 15 milioni

Mettendo sul tavolo 52.5 milioni di euro, più altri 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili, il Manchester United ha convinto la ‘Beneamata’ a dare il via libera alla cessione del portiere camerunense. Ora, però, i nerazzurri hanno la porta sguarnita. Due i nomi che circolano per raccogliere l’eredità di Onana e dell’ex capitano nerazzurro.

L’esperto Yann Sommer e il promettente Anatolij Trubin, numero 1 della Nazionale ucraina maggiore e di quella U21 (lo abbiamo visto all’opera ai recenti Europei di categoria in Romania e Georgia, con gli ucraini che si sono arresi in semifinale alla Spagna). Tuttavia, una volpe del calciomercato come Beppe Marotta, ha sempre l’asso nel manica con il quale spiazza tutti. E, infatti, il dirigente nerazzurro ha messo gli occhi su Yassine Bounou. L’estremo difensore del Siviglia è il colpo a sorpresa del club milanese.

Il numero 1 marocchino, tra i migliori nel suo ruolo ai Mondiali in Qatar dove, insieme ai suoi compagni, ha conquistato uno storico (per una Nazionale del Continente nero) quarto posto. Ebbene, il Siviglia per lasciar partire l’estremo difensore marocchino chiede 15 milioni di euro.

I nerazzurri sarebbero anche disposti a versare la cifra nelle casse del club andaluso con il calciatore che appare intrigato dalla pista Inter e i club lavorano per chiudere la trattativa. Il Siviglia vuole monetizzare dalla cessione dell’estremo difensore e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.