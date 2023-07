Bernardeschi bocciato, a rischio il ritorno in Serie A

A rischio il ritorno in Serie A di Federico Bernardeschi, che vorrebbe lasciare i Toronto FC dopo le diatribe degli ultimi mesi

Federico Bernardeschi è uno dei top player dei Toronto FC insieme a Lorenzo Insigne. I due italiani, tuttavia, hanno guidato una crociata nei confronti dell’allenatore Bradley. Lo spogliatoio si è completamente spaccato, e infatti i canadesi stanno collezionando una serie di sconfitte che condizionano la loro regular season.

Qualificarsi ai playoff di MLS è molto complicato, visto che il campionato sta diventando molto più competitivo negli ultimi anni. E il desiderio dell’ex Juve è quello di lasciare il Canada per tornare in Italia. La tentazione Bernardeschi per il Bologna è molto forte, anche se il giocatore dovrebbe ridursi di parecchio l’ingaggio, attualmente da 5 milioni di euro netti a stagione.

E’ chiaro, però, che l’esterno offensivo sa bene di dover rinunciare a qualcosa per tornare in Italia. Se il Bologna, inteso come dirigenza, ha intenzione di provare a ingaggiare Bernardeschi, per Thiago Motta non è la stessa cosa. L’allenatore dei rossoblù vorrebbe altri tipi di giocatori e questo potrebbe causare un ribaltone, visto che negli ultimi giorni ci sono stati dei dialoghi tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione.

Bologna, Thiago Motta boccia Bernardeschi

Secondo quanto riferito da Repubblica, Thiago Motta ha fatto sapere alla società di essere contrario all’idea di portare Bernardeschi al Bologna. Questo perché, secondo l’allenatore rossoblù, la squadra ha bisogno di profili diversi. Non dei giocatori esperti e in declino, ma dei giovani affamati con voglia di emergere, mettendo la squadra al primo posto e non il singolo.

Una filosofia che ha portato il Bologna a fare un gran campionato e a lottare a lungo anche per la qualificazione alle Coppe europee. Il Bologna fino a questo momento ha riscattato i cartellini di Moro e Posch e ha acquistato Sam Beukema dall’AZ Alkmaar. Le indicazioni di Thiago Motta sono fondamentali per il mercato della squadra rossoblù, che deve risolvere alcune questioni in sospeso. Su tutte, quella relativa a Marko Arnautovic, vicino al Milan prima dell’addio di Maldini e Massara.

Concluso anche l’acquisto di Oussama El Azzouzi, il Bologna valuterà anche cosa fare in base alle cessioni. Potrebbe andar via Lucumi, per il quale il Napoli ha chiesto informazioni, anche se non si tratta della prima scelta. L’obiettivo principale di Thiago Motta è migliorare i 54 punti ottenuti nella scorsa stagione e per farlo servirà un mercato importante.