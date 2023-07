L’Inter sta cercando di lasciarsi alle spalle il tradimento di Romelu Lukaku. Il direttore sportivo Ausilio è in cerca di alternative sul mercato

E’ stata una di quelle batoste da cui non è facile riprendersi e rialzare la testa. Ma è altrettanto vero che i programmi di un club strutturato e ambizioso come l’Inter non possono finire sotto le macerie solo per le bizze e i capricci di un solo giocatore.

Ciò premesso, il clamoroso voltafaccia di Romelu Lukaku ha lasciato di sasso l’intero ambiente nerazzurro e vanificato settimane e giorni di trattativa serrata con il Chelsea, il club proprietario del suo cartellino con il quale Beppe Marotta aveva alla fine trovato l’accordo economico per l’acquisto di Big Rom. Ma i 35 milioni più cinque di bonus pattuiti con il club londinese sono rimasti nelle casse dell’Inter.

Soldi che ora il club di Viale della Liberazione è intenzionato a reinvestire su un altro centravanti di alto livello. In questo momento Simone Inzaghi dispone di soli tre attaccanti in rosa e uno dei tre, Joaquin Correa, potrebbe finire in Arabia Saudita nei prossimi giorni dopo aver detto sì alla faraonica offerta formulata da uno dei club gestiti dal fondo governativo saudita.

Ausilio va al ‘rischiatutto’: pronti 40 milioni per strappare Balogun all’Arsenal

Per questo Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono al lavoro per individuare il profilo adatto a rinforzare il reparto offensivo dell’Inter. In realtà i dirigenti nerazzurri hanno già scelto il giocatore più adatto a prendere il posto del traditore Lukaku. Si tratta del 22enne attaccante statunitense Folarin Balogun di proprietà dell’Arsenal.

Balogun, che nella scorsa stagione è stato protagonista di un grande campionato in Ligue 1 con la maglia del Reims, è tornato a Londra ma i Gunners nonostante i 21 gol realizzati in Francia hanno deciso di cederlo per fare cassa e di conseguenza reinvestire il ricavato per centrare altri obiettivi di mercato.

Facendo leva su questo tesoretto rimasto nelle casse dell’Inter, Ausilio è intenzionato a smistare i 35 milioni più cinque di bonus direttamente all’Arsenal per ottenere il cartellino del bomber statunitense. Un affare che a questo punto può andare in posto, anche se i Gunners ne chiedono cinque in più. L’Inter comunque non ha fretta ed è disposta a proseguire la trattativa fino a raggiungere un punto di incontro con il club londinese. Nei prossimi giorni sono attese novità importanti.

L’Inter ha anche alternative, da Scamacca a Morata, ma il principale candidato a sostituire Lukaku è il giovane talento americano. La società ha ormai deciso.