Immediata vendetta dell’Inter per il clamoroso sgarbo di Romelu Lukaku alla Juventus: ecco tutti i dettagli

La vicenda Lukaku infiamma la rivalità che separa la Juventus e l’Inter. Irritato dai tentennamenti dell’attaccante belga, Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area sport nerazzurro, ha troncato la trattativa per riportare alla corte di Simone Inzaghi il ‘gemello’ del gol di Lautaro Martinez.

Fiutato l’affare, la ‘Vecchia Signora’ è piombata come un rapace sull’attaccate al momento in forza al Chelsea. L’idea dei dirigenti bianconeri è di sostituire Dusan Vlahovic, che, secondo i media spagnoli, avrebbe trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain sulla base di 11 milioni di euro netti a stagione, con ‘Big Rom’.

Un’operazione più di carattere economico che tecnico. Infatti per effetto del Decreto ‘Crescita’ lo stipendio del belga peserebbe sul bilancio della ‘Vecchia Signora’ meno di quello dell’attaccante serbo dalla cui cessione la Juventus punta a incassare 90 milioni di euro mentre ne spenderebbe meno della metà per l’attaccante dei blues.

Lukaku alla Juventus, vendetta immediata dell’Inter: nerazzurri sulle tracce di Jonathan David

Operazione cui darebbe il la all’addio di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain. In scadenza il prossimo anno e indisponibile a prorogare di un anno il contratto in essere, la stella dei parigini è corteggiata dal Real Madrid. I Blancos hanno offerto 120 milioni di euro ma il PSG chiede 180 milioni per lasciar partire l’ex attaccante del Monaco. Dunque una trattativa in salita e dall’esito incerto, tuttavia non è improbabile che alla fine Mbappè possa vestire la mitica camiseta blanca.

Ragion per la quale, nel caso in cui si concretizzasse tale possibilità, l’erede di Mbappè al PSG sarebbe proprio l’attaccante serbo della Juventus, con i bianconeri che, come detto, per sostituirlo si fionderebbero su Romelu Lukaku. Ebbene, l’Inter non se ne sta con le mani in mano visto che già medita vendetta per il clamoroso sgarbo da parte dei loro eterni rivali.

Infatti, nella rosa dei candidati a raccogliere l’eredità di ‘Big Rom’ figura anche Jonathan David (26 gol e 4 assist in 40 presenze con la maglia del Lille), obiettivo di Cristiano Giuntoli fin da quando era il Direttore sportivo del Napoli.

Beppe Marotta è intenzionato a ripagare con la stessa moneta i bianconeri che per convenienza economica e, forse, anche per fare un dispetto hanno messo nel mirino l’ormai ex attaccante nerazzurro. Un derby, quello tra bianconeri e nerazzurri, quindi, che non termina mai dato che dal rettangolo verde si prolunga in sede di calciomercato, con l’eventuale approdo alla Continassa di ‘Big Rom’ che getterebbe ulteriore benzina su un match che da sempre è uno dei più incandescenti del panorama calcistico europeo.