Altro che Chiesa e Vlahovic, la Juve vende un’altra stella per 50 milioni

È rivoluzione in casa Juventus: oltre a Chiesa e Vlahovic, i bianconeri sono pronti a sacrificare un’altra stella della squadra per un’offerta da 50 milioni.

Il calciomercato è entrato nella sua fase rovente, ma in questo momento la Juve è più preoccupata a vendere per fare cassa piuttosto che ad acquistare nuovi giocatori.

Infatti il mancato accesso alla Champions League causa penalizzazione non ha portato nelle tasche bianconere quegli introiti necessari per fare un mercato da protagonista. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è per questo motivo già al lavoro per sfoltire una rosa decisamente troppo ampia. Oltre ad alcuni esuberi come Zakaria, Arthur e McKennie, la Juventus è pronta però a dire addio anche ad almeno uno dei top player della squadra.

Il principio di fondo è che nessuno è incedibile, e che per il giusto prezzo chiunque può partire. Nelle scorse settimane si è parlato soprattutto di Dusan Vlahovic, seguito in particolare da Chelsea e PSG, e Federico Chiesa, che ha invece molti estimatori in Premier League, come possibili sacrificati di lusso. Ad oggi invece pare che sia un’altra la stella più vicina a partire in caso di offerta intorno ai 50 milioni: ecco di chi si tratta.

Il nuovo tecnico lo vuole a tutti i costi: i tifosi della Juventus tremano

Dopo gli addii dei due campioni del mondo Leandro Paredes, tornato al PSG ma sempre più vicino al Galatasaray, e Angel Di Maria, ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica, i bianconeri sono infatti pronti a salutare un altro degli acquisti più importanti della campagna acquisti dello scorso anno. Si tratta di Gleison Bremer, arrivato dal Torino per 41 milioni di euro e protagonista di una stagione con pochi alti e molti bassi.

Il difensore brasiliano piace e tanto al nuovo Tottenham di Postecoglu, pronto a ritagliargli un ruolo da protagonista nella difesa a tre dei londinesi. Una prospettiva, quella di rilanciarsi ad alti livelli nel campionato migliore del mondo, che alletta e non poco il giocatore. Bremer ha un contratto con la Juventus fino al 2027 ma, come detto in precedenza, i bianconeri sono pronti a farlo partire di fronte a un’offerta congrua.

Una notizia pessima per i tifosi bianconeri che rischierebbero così di perdere un calciatore molto importante, soprattutto in ruolo che ha dimostrato di avere diverse lacune nella scorsa stagione. La Juve non è però in grado in questo momento di dire no a proposte indecenti. Per questo motivo, se il Tottenham dovesse decidere di avvicinarsi alla richiesta dei 50 milioni, Bremer lascerebbe dopo appena un anno dal suo arrivo alla Continassa.