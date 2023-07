Clamoroso Juve, non sono nei piani di Allegri: via in 13

Allegri è pronto a rivoluzionare la Juventus da cima a fondo. La sua rivoluzione partirà a quanto pare da delle premesse ben precise

Il piano di Allegri per la sessione di mercato attualmente in attività, è quello di cercare di rivoluzionare da cima a fondo la rosa dei bianconeri. Non sarà una situazione facile, considerando il fatto che i calciatori bianconeri hanno grossi ingaggi e non sono facilmente cedibili. Ma dei club interessati ci sono eccome, e si potrebbe anche valutare addirittura una maxi cessione.

L’ultima stagione è stata molto complicata per il tecnico livornese. La sua posizione appariva sempre a rischio, ma alla fine è rimasto saldo sulla panchina. Tra chi parlava di esonero immediato e chi di pronte dimissioni, per lui non ci sono mai stati toni pacati. Sempre considerato sul banco degli imputati alla fine resterà, pesa anche il suo maxi ingaggio e la Juve ripartirà da Allegri.

Cercando, come sempre accaduto fino ad oggi, di colmare tutte le eventuali lacune che la rosa della Juventus attualmente presenta. Per questo motivo, tutti coloro che non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore verranno presumibilmente ceduti al miglior offerente. Si parla di una lista di 13 giocatori, il che lascia presagire ad una rivoluzione totale. In tutto e per tutto.

Allegri prepara la lista delle partenze

Molti di loro sono stati dei nomi di punta, altri invece sono delle giovani promesse che nella rosa attuale difficilmente riuscirebbero a trovare spazio. A meno che non si verifichino determinate condizioni, ma la rarità per la titolarità non è mai un presupposto affidabile. Molto meglio lasciare che dimostrino le loro qualità altrove, come è giusto che sia. Ebbene, questi giocatori stanno per lasciare Torino alla ricerca di una realtà che li possa impiegare.

Non sarà facile, ma ad oggi è l’obiettivo principale della Juve. Come sottolineato dal giornalista Nicolò Schira la Juve è pronta a rivoluzionare la rosa, e starebbe valutando ben tredici cessioni. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un epilogo del genere, ma a quanto pare il loro soggiorno alla Continassa ha le ore contate.

Dai giocatori più giovani come Barbieri o Ranocchia fino a nomi di esperienza come Bonucci, Allegri (con l’aiuto di Giuntoli) è pronto a mandare via quasi un terzo della rosa e solo poi si valuterà il mercato in entrata. Una sessione estiva che si preannuncia infuocata in casa Juve, sia in entrata che in uscita.