Inter, è tutto deciso: ecco chi arriva a Milano

L’Inter sta formalizzando un grande acquisto, è tutto già deciso: ecco chi arriverà a Milano nei prossimi giorni

Sono diversi i giocatori che sta monitorando l’Inter in sede di mercato. Il club nerazzurro ha deciso di mollare definitivamente Romelu Lukaku, che ha deciso di trattare anche con la Juventus. Una decisione che ha fatto irritare, per usare un eufemismo, la dirigenza dell’Inter.

Per completare il reparto offensivo, si valutano altri profili come per esempio Taremi e Morata. Ma oltre all’attacco, sono ore calde anche per la porta: dopo aver salutato Samir Handanovic, con André Onana sul piede di partenza direzione Premier League, l’Inter deve acquistare due portieri.

Il nome per il presente e per il futuro su cui vogliono mettere le mani Marotta e Ausilio è quello di Anatolij Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk. Classe 2001, si è messo in grande evidenza con la maglia della sua squadra in Ucraina e anche nelle Coppe europee, oltre che con la sua nazionale.

L’Inter ha chiuso per Sommer: le parole di Biasin

Oltre a Trubin, però, l’Inter vuole prendere anche Yann Sommer. La trattativa per il portiere svizzero è molto più avanzata, tanto che nelle prossime ore potrebbe già arrivare la fumata bianca. I tifosi italiani lo ricorderanno per le sue grandi parate con la maglia della Svizzera alle qualificazioni del Mondiale di Qatar 2022.

A parlare dell’acquisto di Yann Sommer da parte dell’Inter è stato Fabrizio Biasin, giornalista di ‘Libero’, ai microfoni di TV Play: “Ai nerazzurri servono due portieri, Sommer è già stato bloccato. Sarà un nuovo portiere dell’Inter a meno di clamorosi colpi di scena. L’altro profilo è Trubin ma non sarà semplice, visto che lo Shakhtar chiede molto di più dei 10 milioni più bonus offerti”.

Parole chiare da parte di Biasin, con Sommer che attende solo di capire quando potrà trasferirsi a Milano e unirsi alla sua nuova squadra. Classe ’88, per Trubin sarebbe una grande ‘chioccia’ e il portiere ucraino potrebbe crescere con tranquillità, senza lo stress di affermarsi subito con la sua nuova squadra e dover dimostrare qualcosa.

Il contratto di Trubin con lo Shakhtar scadrà il 30 giugno 2024, ma la cifra che chiede il club ucraino è comunque molto alta. E l’Inter, che conosce la situazione del portiere, almeno per ora non vuole spingersi oltre i 10 milioni. Sarà molto interessante capire come proseguirà la vicenda, sta di fatto che il club nerazzurro si è già cautelato bloccando Sommer dal Bayern Monaco.