Elisabetta Gregoraci, estate da diva: gli scatti bollenti esaltano i follower

Elisabetta Gregoraci, una estate da ricordare in tutto e per tutto per lei: scatti esagerati che lasciano senza fiato

Sapevamo già che tra le principali attrici protagoniste dell’estate italiana ci sarebbe stata Elisabetta Gregoraci. Ma forse, non eravamo preparati fino in fondo allo spettacolo che la showgirl e modella calabrese ci sta regalando e che la vede forse nella sua miglior forma di sempre.

A 43 anni, Elisabetta sembra essere riuscita nell’impresa di fermare il tempo. E appare forse addirittura più affascinante oggi che nei suoi anni giovanili. Uno spettacolo che sta trovando conferma in varie dimensioni e che ha come minimo comune denominatore quello di una eleganza e una sensualità da sballo.

Elisabetta sta raccogliendo grande successo, ancora una volta, come conduttrice del tour musicale di Battiti Live. Un appuntamento tradizionale per lei, giunta alla settima edizione di partecipazione al programma, e che si sta rivelando particolarmente cult anche per gli ammiratori della Gregoraci, che possono ammirarla in prima serata bella e magnetica come non mai, con look da capogiro che lasciano il segno.

Elisabetta Gregoraci, in abito da sera o in costume la musica non cambia: incontenibile e in forma spaziale

Talmente esagerati da aver sollevato anche qualche polemica, a dire il vero, ma il dato di fatto è che gli applausi sono pienamente meritati. Sia sul palco del suo programma, che al mare, in costume, oppure impegnata nei vari shooting fotografici tra un appuntamento e l’altro, Elisabetta mette sempre in evidenza una aura seducente degna di nota.

E che suscita naturalmente emozioni fortissime nella sua platea composta da quasi due milioni di followers su Instagram. Uno degli scatti migliori di questi giorni, ad esempio, è questo che la ritrae in un mini tubino nero tendente all’illegale. Gonna cortissima, quasi inguinale, che scopre le solite gambe perfette, esaltazione dei fianchi sinuosi e della scollatura esplosiva grazie alle aderenze da sballo.

Posa plastica e sguardo magnetico e che non ammette repliche. Inutile dire che il solito campionario di messaggi estasiati trova spazio sulla bacheca di Elisabetta, i like arrivano a ripetizione e di certo non si fermeranno in questo periodo. Dove ci aspettiamo scatti ancora più sensazionali. Quando pensiamo di aver ormai visto tutto, la Gregoraci riesce a sorprenderci ancora una volta e ci stupisce piacevolmente proiettandoci in un mondo fantastico.