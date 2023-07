Riscatto e controriscatto: colpaccio Inter per Ranieri

Il Cagliari di Ranieri tenta il colpaccio dall’Inter: in arrivo un giocatore importante per la squadra sarda.

Il mercato dell’Inter si muove in entrata, ma anche in uscita. Oltre ai super big nel mirino di tutte le più grandi squadre europee, da Barella a Lautaro Martinez, nella rosa nerazzurra sono presenti tanti giocatori giovani o dal curriculum ancora meno blasonato alla ricerca di una collocazione per crescere ed esplodere definitivamente. Tra questi, anche un talento straordinario finito negli ultimi giorni nel mirino di Claudio Ranieri e del suo Cagliari.

Non è un segreto che tra la squadra sarda e il club nerazzurro ci siano, e non da oggi, rapporti più che cordiali. La collaborazione tra le due società è quasi costante. Non a caso molti dei migliori talenti esplosi nell’isola hanno poi vestito la casacca del Biscione, alcuni con risultati straordinari (come Barella), altri con minor fortuna (Bellanova).

Stavolta però potrebbe essere un giocatore dell’Inter a fare il percorso inverso e a raggiungere il club neopromosso. E sarebbe un vero e proprio colpaccio per il club rossoblù, pronto a convincere Marotta proponendo una formula che possa garantire all’Inter la possibilità di poterlo riavere in rosa in caso di definitiva esplosione di uno dei maggiori talenti del calcio italiano.

Cagliari, colpo dall’Inter: Ranieri punta un talentuoso attaccante nerazzurro

Il nome nuovo per la formazione sarda è quello di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante di origine campana, classe 2002, è da tempo uno dei prospetti più importanti del nostro calcio, e negli ultimi anni ha dimostrato di avere qualità davvero incredibili. Gli manca ancora la continuità, ma per poterla trovare ha bisogno di un sposare un progetto che gli possa garantire tanti minuti in campo.

Reduce da una stagione trascorsa per sei mesi all’Anderlecht, in Belgio, e per sei mesi a Bari, con tanto di promozione sfiorata e persa proprio all’ultimo minuto proprio nella finale playoff contro i sardi, Esposito ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie B, e adesso potrebbe essere pronto ad affrontare la massima categoria con una squadra ambiziosa ma che nella prossima stagione dovrà lottare per mantenere un posto in Serie A.

Sono diverse le soluzioni che potrebbero portare l’attaccante in Sardegna. L’Inter avrebbe già dato il suo ok all’ipotesi di un prestito secco, per far crescere il giocatore senza rischiare di perderlo. Dal canto suo, il Cagliari preferirebbe però inserire un diritto di riscatto. Ipotesi che i nerazzurri valuterebbero solo fissando un eventuale controriscatto.

A dimostrazione di quanta fiducia la dirigenza abbia in un giocatore che ha tutto il potenziale per diventare l’attaccante del futuro della Nazionale italiana. E chissà, magari anche della stessa squadra nerazzurra.