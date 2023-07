Milan, arriva la beffa più grande: Pioli dovrà cambiare tutto

Il calciatore ha ufficialmente cambiato destinazione. C’avevano provato Inter e Milan, ma il suo futuro è all’estero.

Continua l’intensissimo lavoro del Chelsea per sfoltire la rosa nella sessione estiva di calciomercato. I Blues nelle ultime sessioni di trattative hanno acquistato talmente tanti calciatori da poter fare almeno quattro formazioni titolare degne di nota per talento nei singoli. Ecco perchè ora tantissimi calciatori stanno partendo anche a cifre abbordabili.

Diverse italiane hanno guardato al parco giocatori del Chelsea proprio per cogliere qualche affare. È il caso del Milan, che dalla compagine agli ordini di Mauricio Pochettino ha prelevato Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Finanziati dalla cessione di Tonali, sono stati comunque due colpi importanti per i rossoneri.

Moncada ha provato a posare gli occhi anche su Pierre Emerick Aubameyang per risolvere sempre via Chelsea anche il problema punta. Per il francese di origini gabonesi sarebbe un ritorno visto che ha militato nelle giovanili del diavolo tra il 2005 e il 2008 per poi farsi tre anni di prestiti prima del passaggio definitivo al Sain Etienne.

Il Milan viene bruciato dalla concorrenza per Aubameyang

Con il suo ritorno il Milan poteva affiancarlo al pretoriano Olivier Giroud, un altro elemento di sicuro affidamento, ed i due hanno avuto una carriera molto simile, anche solo per l’esperienza all’Arsenal.Solo al Chelsea il nativo di Laval ha toppato realmente e quindi non ci sarebbe neanche da rigenerare il ragazzo.

Il club rossonero ci ha provato fino all’ultimo ma alla fine l’affare è saltato. Il calciatore tornerà in Francia e comincerà presto una nuova avventura. Il Marsiglia ha di fatto chiuso le trattative e il calciatore effettuerà le visite mediche. Pierre aveva il contratto in scadenza nel 2024 e sulle sue tracce c’erano diversi club europei, in Italia nello specifico c’erano le milanesi che sondavano un calciatore piuttosto appetibile.

Il Marsiglia ha già in mano il sì del ragazzo. Ha accettato una proposta fino al 2026. In casa rossonera la priorità è prima cedere e poi pensare ai rinforzi. Origi e Rebic sono in uscita e l’obiettivo del Milan è racimolare un tesoretto per poi puntare la punta che affiancherà Giroud. Niente da fare con Aubameyang, sfuma il pallino di Pioli e in fondo anche della proprietà, adesso il club sonderà altri obiettivi. Tra i giovani piace molto Balogun mentre il club ha sondato Taremi del Porto come profilo più esperto.