Inter-Ronaldo, sfuma l’accordo: la notizia gela i tifosi

L’Inter continua a lavorare in sede di calciomercato in vista della prossima stagione, sia in entrata che in uscita.

Il calciomercato dei nerazzurri, dopo un inizio sprint di calciomercato, si è arenato. Dopo la mega cessione di Onana al Manchester United il tecnico Simone Inzaghi, e i tifosi, è in attesa di nuovi rinforzi.

Inter-Ronaldo, beffa clamorosa (Ansa Foto) CalciomercatoWeb

C’è grande curiosità per la squadra milanese in vista della prossima stagione, soprattutto dopo l’ultima parte della scorsa annata. I nerazzurri puntavano a vincere lo Scudetto, sogno infrantosi troppo presto visto la grande stagione del Napoli di Luciano Spalletti. L’Inter è arrivata comunque nelle prime quattro, ha portato a casa sia la Coppa Italia che la Supercoppa italiana, oltre all’approdo a sorpresa nella finale di Champions League.

La sfida di Istanbul non ha avuto l’esito sperato, contro il Manchester City, ma i nerazzurri hanno giocato una grande gara, perdendo solo per 1-0. Il mercato iniziale sembrava soddisfare i tifosi ma le ultime settimane hanno evidenziato diverse lacune e ora la rosa nerazzurra è priva di due portieri, un difensore e un attaccante, colui chiamato a prendere la difficile eredità di Romelu Lukaku. E intanto i cugini del Milan sono letteralmente scatenati sul mercato.

Inter, Ionut Radu verso un nuovo prestito

La situazione portieri preoccupa e non poco i tifosi, dopo la cessione di Andrè Onana. L’Inter ‘sfoglia la margherita’ per il sostituto, ma intanto quel che è certo è che Ionut Radu non giocherà a Milano nella prossima stagione. Il giocatore rumeno, in prestito nell’ultima stagione all’Auxerre, è richiesto da tanti club, compreso il Valladolid. Il club di proprietà di Ronaldo Il Fenomeno ha sondato il terreno, ma è in arrivo una grossa beffa per il brasiliano.

C’è chi sperava in una reunion (anche se di poche ore) tra l’Inter e Ronaldo il Fenomeno, giocatore ancora molto amato dai tifosi. Nulla da fare però con il club nerazzurro che ha snobbato il suo ex calciatore ed è in procinto di vendere Radu al Bournemouth, club di Premier League. Il calciatore dovrebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Niente da fare per Ronaldo che dovrà cosi virare su altri lidi. Intanto la situazione in casa nerazzurra è ‘drammatica’. Inzaghi è partito per la tournèe in Asia con i soli Stankovic e Di Gennaro e dovrà affrontare amichevoli importanti in questa situazione. I tifosi attendono con ansia, ma il nodo Sommer fatica a sbloccarsi. Ancora peggio per Trubin dove lo Shakhtar Donetsk richiede cifre folli. Il mercato è piuttosto complicato e gli animi tra i tifosi nerazzurri sono sempre più caldi.