Nuovo ribaltone Lukaku: intreccio pazzo con l’Inter

Ennesimo ribaltone nella ‘pazza’ estate di Romelu Lukaku: intreccio di mercato degno di una spy story. Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato è a pieno regime, con il nome più caldo che è quello di Romelu Lukaku. L’ex attaccante dell’Inter, rientrato al Chelsea dopo il prestito ai nerazzurri, è al centro di un intreccio di mercato degno di una spy story.

Sulle tracce di ‘Big Rom’, infatti, non c’è solo la Juventus, che sembrava a un passo dall’ingaggiare il belga, ma anche un’altra big europea, l’Atletico Madrid. I colchoneros molto probabilmente saluteranno Alvaro Morata, conteso dalla Roma di José Mourinho e proprio dall’Inter. Ebbene Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha individuato proprio nell’attaccante belga il sostituto dell’ex bianconero.

Del resto, il gigante d’ebano belga, con 75 gol il miglior marcatore all time dei ‘Diavoli rossi’, è un giocatore che piace molto a Diego Simeone. Il tecnico sta cercando un attaccante con le sue caratteristiche, un calciatore molto diverso da quelli che ha attualmente in rosa.

L’attaccante belga nella sua esperienza all’Inter ha mostrato grandi capacità realizzative trascinando con i suoi gol i nerazzurri alla conquista, due anni fa, dello scudetto quando in panchina c’era Antonio Conte.

Lukaku: anche l’Atletico Madrid sulle tracce del belga per sostituire Morata

Fisico possente, ottime capacità di rifinitura e, come detto, dotato del killer instinct che ne fa lo spauracchio delle difese avversaria, Romelu Lukaku allargherebbe il ventaglio delle soluzioni offensive a disposizione di Diego Simeone facendo fare di conseguenza un salto di qualità al club rojiblanco.

Inoltre, il suo adattamento allo stile di gioco di Simeone potrebbe essere molto rapido dal momento che il gigante belga vanta esperienze in Premier League e in Serie A, due campionati che hanno ritmi di gioco simili a quelli della Liga. Insomma, potremmo assistere all’ennesimo ribaltone nella pazza estate di Lukaku che è pur sempre un ex della ‘pazza’ Inter: dai nerazzurri ai bianconeri di Torino e ora, dopo l’ultimo, improvviso dietrofront, ai colchoneros di Madrid.

Tuttavia, per l’Atletico Madrid non sarà affatto facile mettere sotto contratto l’attaccante belga. Nonostante l’Inter si sia ritirata dalla relativa trattativa, oltre alla Roma e al Milan, anche alcuni top club europei hanno messo nel mirino ‘Big Rom’. Senza dimenticare la mega offerta dell’Al Hilal per il calciatore, numeri che fanno riflettere il giocatore.

Motivo per il quale l’Atletico Madrid deve rompere gli indugi e affondare il colpo se vuole assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex idolo della Curva nord di San Siro. D’altra parte, il Chelsea è sì disposto a venderlo ma solo al miglior offerente.