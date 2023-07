Inter, cambia la maglia: decisione in questi giorni

Oltre alla situazione del mercato in casa Inter si valutano anche altri importanti fattori. Svolta importante per la società.

Dopo le difficoltà avvenute nella passata stagione, il club nerazzurro non vuole più farsi trovare impreparato. La società ha le idee chiare sul futuro e su questioni relative anche al calciomercato.

Piero Ausilio e Beppe Marotta continuano a lavorare tra trattative chiuse ed altre in via di definizione, ma si cerca al tempo stesso di pensare anche a livello commerciale e di marketing attraverso delle novità importanti. La scorsa stagione era stato trovato l’accordo con Digitalbits, azienda operante nel settore delle criptovalute. Tale partnership si è rivelata però problematica per via di mancati pagamenti, come analogamente accaduto alla Roma. Grosse difficoltà e la società vice-campione d’Europa è stata costretta in queste ore a un grosso cambiamento.

Nelle ultime gare della stagione, la finale di Champions di Istanbul e l’ultima in serie A contro il Torino, l’Inter si è presentata con lo sponsor della società americana Paramount Plus. Un accordo stipulato in poche ore, quasi a sorpresa, ma che avrà a quanto pare un seguito.

Inter, cambia la maglia: decisione storica

Il club nerazzurro ha cominciato il ritiro in questi giorni e tra le importanti novità stagionali vi è appunto lo sponsor della nota piattaforma streaming statunitense. Si era discusso di un contratto pluriennale tra le parti ma il Corriere dello Sport ha svelato un clamoroso retroscena che ha di fatto spiazzato i tifosi.

L’accordo tra Inter e Paramount è stato siglato per una sola stagione, un accordo da 15 milioni di euro più bonus. Introiti importanti nell’immediato ma con la società che allo stesso tempo vuole valutare partnership più redditizie. L’accordo raggiunto va ad assumere un legame di tipo transitorio, in vista di altre soluzioni più durature ed al tempo stesso maggiormente retribuite.

La società dovrà dunque pensare al futuro ed alle stagioni successive, ma senza trascurare il presente, in quanto oltre a Paramount Plus serve un secondo marchio sulla maglia, vista la scadenza di contratto con Lenovo, ragion per cui in questi giorni in casa Inter dovrà arrivare la decisione per un nuovo sponsor, in modo tale da colmare questa lacuna.

Il club deve risolvere questioni relative al calciomercato, occorre scegliere un nuovo portiere dopo l’addio di Onana e soprattutto trovare un nuovo bomber dopo ‘il tradimento di Romelu Lukaku’. La società è al lavoro, intanto lo sponsor c’è.