La Juve dimentica Milinkovic con 40 milioni

Milinkovic-Savic ha deciso di accettare il corteggiamento arabo, lasciando a bocca asciutta la Juve: i bianconeri virano su un altro talento.

Una delle operazioni più importanti e clamorose del calciomercato ha toccato, seppur in maniera negativa, la Juventus. Sergej Milinkovic-Savic ha lasciato la Lazio dopo otto stagioni ed è andato via, volando in Arabia Saudita per indossare la maglia dell’Al-Hilal.

Gli sceicchi hanno presentato un’offerta irrinunciabile sia per il club di Claudio Lotito che per il centrocampista serbo. L’Al-Hilal, infatti, ha soddisfatto la Lazio con il pagamento di 40 milioni di euro per il giocatore. Milinkovic-Savic riceverà invece 20 milioni all’anno per tre anni, per un totale di 60 al netto dei bonus.

La notizia del trasferimento di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita ha deluso non solo i tifosi della Lazio, che devono così rinunciare a uno dei giocatori più forti e rappresentativi del club (341 presenze e 69 gol in biancoceleste), ma anche quelli della Juventus, che a un certo punto hanno sperato davvero che il ‘Sergente’ potesse accettare la corte bianconera.

I rumors, in realtà, affermano che tra la Juve e il serbo c’era un accordo di massima, ma la Signora non è riuscita ad abbassare le pretese di Lotito con qualche contropartita tecnica. Perso Milinkovic-Savic, il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto a tuffarsi su un altro centrocampista seguito da tempo dai bianconeri.

La Juve non pensa più a Milinkovic-Savic: ecco il nuovo obiettivo

Si tratta di Teun Koopmeiners, punto di forza dell’Atalanta di Gasperini e senza dubbio uno dei migliori giocatori dell’intera Serie A nell’ultima stagione. Dopo un primo anno di ambientamento, dove comunque era già riuscito a mettere in mostra le sue qualità, il 25enne olandese è letteralmente esploso nella scorsa stagione, totalizzando 10 reti in 35 presenze tra campionato e Coppa Italia e soprattutto sfornando prestazioni di altissimo valore tecnico.

Ecco perché la Juve ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il proprio centrocampo e regalare ad Allegri una pedina di grande spessore. La situazione sembra essere piuttosto simile a quella che ha riguardato Milinkovic-Savic. L’Atalanta, infatti, chiede 40 milioni per il gioiello olandese, ma la Signora sta provando ad abbassare il prezzo inserendo qualche giovane promettente.

L’impressione è che gli orobici siano disposti ad ascoltare una proposta di questo tipo. La Juve, infatti, può mettere sul piatto alcuni elementi di grande prospettiva, come ad esempio Fabio Miretti – che non ha ancora compiuto 20 anni e può già vantare 47 presenze con Madama – e Matias Soulè, 21 presenze e un gol siglato nel 4-2 interno contro la Sampdoria. Dato che entrambi i giocatori sono valutati intorno ai 15 milioni di euro la Juve spera di poterne inserire almeno uno nell’operazione Koopmeiners, così da abbassare notevolmente il prezzo del talento olandese.