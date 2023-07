Scambio monumentale tra la Juve e i nerazzurri, un Top sbarca a Torino

Il calciomercato della Juventus è pronto ad accelerare con Giuntoli che ha messo nel mirino uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

L’arrivo di Giuntoli nella dirigenza della Juventus ha dato un vero e proprio scossone al mercato dei bianconeri che stanno cercando di arrivare ai propri obiettivi. La società e la dirigenza ha le idee su come rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri.

Una delle ultime idee di mercato della Juventus porta ad uno dei migliori centrocampisti dell’ultima stagione di Serie A. La dirigenza dei bianconeri potrebbe pensare ad uno scambio per cercare di piazzare un calciatore della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che non pare rientrare nei piani del tecnico. Un affare non semplice per Cristiano Giuntoli che lavorerà però per cercare di trovare la quadra della trattativa.

La Juventus sarebbe sulle tracce di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese dell’Atalanta è stato uno dei migliori nell’ultimo campionato e piace molto ai bianconeri. Per lui sarebbe pronta una proposta con l’inserimento di McKennie come contropartita.

Calciomercato Juventus, un super centrocampista con lo scambio

Classe 1998, Koopmeiners è uno dei centrocampisti in grado di saper coniugare sia la fase offensiva che quella difensiva. Un giocatore in grado anche di battere i calci piazzati e che andrebbe a dare quantità e qualità alla squadra bianconera. L’Atalanta dal canto suo non vorrebbe perdere la stella olandese durante questa sessione di calciomercato e, secondo quanto affermato da uno dei membri dell’entourage del giocatore non dovrebbe lasciare Bergamo.

Intervistato da TVPLAY_CMIT, Vincenzo Morabito ha affermato che il centrocampista dovrebbe restare ancora agli ordini di Gasperini anche se rappresenta un sogno di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo della Juventus farà un tentativo per l’olandese provando ad abbassare le richieste della squadra bergamasca con l’inserimento di una contropartita tecnica. L’intenzione del club bianconero è quella di proporre il cartellino di McKennie nella trattativa. Una proposta che verrà poi valutata dall’Atalanta, intenzionata più che mai a fare bene durante la prossima Europa League.

Nel frattempo la Juventus continua a lavorare su altri tavoli per quello che riguarda il centrocampo. Nel mirino c’è sempre Franck Kessié con l’ivoriano che rappresenta una delle prime scelte per sistemare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. L’ex Milan appare in uscita dal Barcellona ma i catalani non vogliono fare sconti per il suo cartellino, con la formula che deve essere o di cessione a titolo definitivo o di prestito con obbligo di riscatto.