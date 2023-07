Calciomercato, Juventus tradita: sta firmando per la rivale

Il calciomercato continua a regalare dispiaceri al mondo Juventus, visto che dopo Juan Cuadrado un altro storico affezionato ai colori bianconeri sta per firmare per una rivale di Serie A.

Operazione, questa, della quale si era parlato con insistenza già nella scorsa estate, ma per una serie di fattori non se ne fece nulla, gli stessi per i quali adesso, invece, starebbero andando in porto questo clamoroso trasferimento.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’oramai ex giocatore della Juventus, volenteroso di rimettersi in gioco, sarebbe sempre più vicino a sposare il progetto tecnico di una delle storiche rivali dei bianconeri, desiderosa di rinforzare e completare la propria rosa con un innesto di esperienza e qualità come questo.

Calciomercato, Juventus tradita per la rivale: sta firmando

Dopo Juan Cuadrado all’Inter la Juventus potrebbe essere nuovamente tradita in questo calciomercato da un’altro dei giocatori più amati dall’ambiente bianconero negli ultimi anni. Il giocatore, alla ricerca di una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, avrebbe puntato una piazza in particolare in Serie A, una delle tante che in queste settimane avrebbero mostrato interesse nei suoi confronti.

Fino a qui tutto giusto, se non fosse che si tratta di una delle storiche rivali della Juventus, che da qualche anno a questa parte sta dando del filo da torcere alla Vecchia Signora, sia in campo che fuori. Un tradimento del genere nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma alla fine la professionalità spesso va oltre il sentimentalismo, ed in questo caso l’ex bianconero, pur di tornare ad essere protagonista, parrebbe essersi convinto di accettare quella destinazione che per anni ha rappresentato essere la principale antagonista in campionato.

Stando dunque a quanto riportato da Il Mattino, complice un rapporto oramai ai minimi storici con il Toronto, Federico Bernaredeschi starebbe spingendo per trasferirsi al Napoli in questo calciomercato. Più precisamene l’ex Juventus, tramite i suoi intermediari, si sarebbe offerto al club campione d’Italia come possibile sostituto in rosa di Hirving Lozano.

Napoli, idea Bernardeschi per il post Lozano: le ultime

In queste ore dalle parti di Dimaro avrebbe sempre più preso quota per il Napoli l’ipotesi Federico Bernardeschi in questo calciomercato, che parrebbe essere sempre più in uscita da Toronto. L’italiano vuole tornare in Serie A e, a detta de Il Mattino, starebbe spingendo insieme al suo entourage per firmare con i campioni d’Italia.

L’apertura da parte del club azzurro a questo trasferimento, a quanto pare, c’è stata, ma prima di affondare il colpo su Bernardeschi il Napoli ha da che sistemare la questione relativa al futuro di Hirving Lozano. Senza la cessione del messicano, infatti, gli azzurri non riuscirebbero ad investire sull’ex Juventus, non tanto per posti in rosa ma proprio per un sovraffollamento di giocatori in quella zona di campo.

Napoli, svolta Bernardeschi: il Toronto apre al prestito, ma occhio alla concorrenza

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Lozano, nelle ultime ore è stata registrata un’importante svolta che ha a che vedere con Federico Bernardeschi, visto che il Toronto avrebbe aperto al prestito dell’ex Juventus in questo calciomercato.

Una condizione, questa, che potrebbe invogliare il Napoli ad investire sull’italiano, così come tante altre squadre. La concorrenza in Serie A per Bernardeschi è infatti tanta, visto che sul giocatore del Toronto ci sarebbero anche Bologna e Salernitana, che sulla griglia di partenza partono però leggermente indietro rispetto ai campioni d’Italia nelle preferenze del giocatore.