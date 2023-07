Milinkovic, subito una tegola in Arabia: cos’è successo al campione

Primi problemi per Sergej Milinkovic-Savic che otto anni dopo l’arrivo in Italia ha scelto di andare a giocare in Arabia Saudita.

Estate di grande tensione in casa Lazio dove si sta parlando con grande insistenza dell’addio di Ciro Immobile. Il bomber partenopeo pare essere particolarmente richiesto in in terra saudita, il campionato arabo ha fatto partire la rivoluzione ed è già venuto a pescare in Serie A per rinforzare le proprie rose. Specialmente in casa dei biancocelesti dove in questa sessione di calciomercato è già andato via Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo ha così salutato la Capitale dopo 8 anni e 341 partite giocate, match nei quali è anche riuscito a mettere a segno 69 goal e 59 assist. Numeri niente male per uno del suo ruolo. Ora, però, sia per lui che per la Lazio è arrivato il momento di guardare altrove, commovente l’addio che il Sergente ha voluto lasciare ai suoi ex tifosi attraverso i social.

Proprio in questi giorni il classe 1995 ha avuto modo di fare il proprio debutto con addosso la maglia del club appartenente alla Saudi Pro League. Avventura che tuttavia non sembra essere iniziata nel migliore dei modi per il ventottenne nato in Spagna ma di passaporto serbo che ha deciso di abbracciare il progetto tecnico dell’ Al-Hilal.

Tegola Milinkovic, l’avventura araba dell’ex Lazio non è iniziata con il piede giusto

Club che, tra l’altro, ha anche acquistato i cartellini di Kalidou Koulibilay e Ruben Neves, due giocatori che ancora oggi potrebbero fare la differenza in Europa. Peccato, però, che per i tre campioni l’esordio sia stato particolarmente amaro: 1-0 in amichevole contro gli ucraini della Dinamo Kiev. Milinkovic e i suoi compagni hanno dimostrato di avere ancora diversa strada da percorrere prima di trovare la giusta amalgama.

Sono bastati appena otto minuti al club guidato da Mircea Lucescu che grazie al goal Vitaliy Buyalskyi è riuscito ad aggiudicarsi l’incontro. Una partita tutto sommata avara di emozioni ma va bene così, la rosa dell’Al Hilal è stata appena assemblata e ci vorrà tempo prima di trovare il giusto equilibrio.

Società che durante la prossima stagione avrà un solo obiettivo: migliorare il terzo posto dello storico campionato. L’Al Hilal, prima di dare vita a questa faraonica campagna acquisti, era riuscito ad arrivare terzo alle spalle dell’Al Ittihad campione e dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il prossimo torneo sarà sicuramente più combattuto, la curiosità di vedere che tipo di calcio riusciranno a proporre i club è già tanto. Nel frattempo la Lazio, che dalla cessione di Milinkovic ha ottenuto 40 milioni di euro e ne ha risparmiati 4 di ingaggio, è pronta ad entrare nel vivo del proprio calciomercato in entrata. Il presidente Claudio Lotito sembra avere già in mente delle idee su come spendere quel denaro.