Immobile, il messaggio non lascia dubbi: “La scelta migliore”

Ciro Immobile ribadisce sui social di aver preso la scelta migliore della sua vita: il calciatore ha lasciato un importante messaggio.

Troppo spesso le decisioni vengono rimpiante o l’amore verso qualcosa o qualcuno, che si credeva di amare follemente, si dissolve. Non è questo il caso: a distanza di tempo Immobile è ancora felice della scelta fatta.

Ciro Immobile è un perno della squadra più antica della capitale, la Lazio. Dal 2016 entusiasma i tifosi biancocelesti con le sue prestazioni. Basti pensare che dall’inizio della sua avventura ha totalizzato 196 gol e 53 assist (in 297 partite). Un rendimento che gli ha permesso di vincere 3 volte il titolo di capocannoniere della Serie A e una volta quello dell’Europa League. Accanto a lui nei suoi traguardi e nei momenti meno positivi c’è sempre stata Jessica Melena.

I due si sono conosciuti quando lui giocava col Pescara, nel 2012, ed hanno avuto la prima figlia l’anno seguente. Jessica e Ciro hanno celebrato il loro amore nel 2014 nel paese della donna, Bucchianico, in provincia di Chieti. Tuttavia, non è passato molto tempo prima che un nuovo arrivo allietasse gli sposini. Nel 2015 è infatti nata Giorgia mentre il primo maschietto, Mattia, è venuto al mondo nel 2019. Infine, a distanza di qualche anno i due hanno scelto di avere un altro bambino: Andrea (2022).

Il messaggio d’amore di Immobile: “Mi manchi oggi un po’ di più”

Un amore grande che non sembra affievolirsi nonostante lo scorrere del tempo. I due condividono momenti belli e divertenti della loro vita di coppia e familiare sui social. Dunque, non stupisce che in occasione del suo compleanno Immobile abbia deciso di farle una dichiarazione pubblica molto dolce e significativa.

Sul proprio profilo Instagram il giocatore, che attualmente si sta preparando alla prossima stagione in ritiro con la Lazio, ha condiviso due scatti. Il primo ritrae la coppia in uno scatto che lascia trasparire la passione che li lega e nel secondo, dove entrambi sono in costume da bagno, Jessica guarda teneramente il marito.

Le foto sono state accompagnate dal seguente messaggio: “Vorrei stringerti così forte e farti capire che ci sono, che sono lì al tuo fianco anche se non mi vedi fisicamente. Mi manchi oggi un po’ di più. Sei la scelta migliore che abbia fatto nella mia vita. Ti amo cuore mio, buon compleanno“. Parole meravigliose, che fanno ancora sperare i fan nell’amore, nonostante la fine di coppie storiche del mondo del calcio come quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi.