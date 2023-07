Izabel Goulart, fisico da urlo e zoom già servito: la Trapp incanta Instagram

La splendida mdoella Izabel Goulart, compagna del portiere tedesco Kevin Trapp, fa sempre impazzire i suoi fan, anche con l’ingrandimento.

Molto spesso i calciatori più celebri e di livello internazionale sono accompagnati da vere e proprie bellezze. Donne dal fascino e dall’apparenza evidente che si legano facilmente, per questioni sia di fama che di vita mondana, ai campioni di questo sport.

Uno degli ultimi casi è quello che vede il coriaceo portiere tedesco Kevin Trapp, estremo difensore dell’Eintracht Francoforte e della sua nazionale, assieme ad una delle top model più apprezzate e richieste al mondo. Infatti da qualche tempo Trapp è fidanzato con Izabel Goulart. Chi segue la moda ed il gossip internazionale conoscerà benissimo questa super-modella.

Nata in Brasile nel 1984, la Goulart è stata scelta fin da giovanissima per le sfilate di numerosi stilisti di alto rango, come Balenciaga, Bottega Veneta, Valentino, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren e Stella McCartney. Super-modella dal successo mondiale, con apparizioni anche nel mondo della TV e del cinema, Izabel Goulart è una bellezza praticamente perfetta, che difficilmente potrebbe trovare commenti negativi o poco lusinghieri per il suo fisico e il suo portamento.

Izabel Goulart ed il dettaglio sexy che mette in evidenza il suo fisico pazzesco

Attivissima nel mondo dei social network, la compagna di Trapp vanta 4,5 milioni di follower, risultando tra le top model più seguite di Instagram. Proprio sul suo profilo personale, la Goulart pubblica in maniera piuttosto continua diversi scatti sia delle sue sfilate e delle sue apparizioni nel mondo della moda, sia del suo privato e della vita quotidiana.

In uno degli ultimi post, Izabel Goulart è apparsa in quel di Mykonos, in Grecia. Sulla splendida isola ellenica, la modella si è messa in posa per lo stilista Rapha Mendoça e per le sue creazioni stagionali di bikini ed abbigliamento femminile da spiaggia.

Bellissima e sensualissima, Izabel ha anche pubblicato una sorta di zoom dei suoi scatti, un punto di vista ravvicinato sul fisico della modella brasiliana, che appare perfetta con l’addome piatto, le gambe affusolate e le mani curatissime. Una foto ravvicinata che certamente farà effetto ai numerosi maschietti che apprezzano le forme della Goulart.

Dopo una lunga storia con l’imprenditore connazionale Marcelo Costa, la bella Izabel è caduta nel 2016 tra le braccia di Trapp. L’ex portiere del PSG, oggi a Francoforte, è legatissimo alla super-modella brasiliana e insieme formano una delle coppie più glamour in circolazione.