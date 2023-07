Addio Bayern per 50 milioni: suggestione Juve

Il Bayern Monaco si sta muovendo per rinforzare la rosa a disposizione di Thomas Tuchel. I bavaresi, però, possono andare incontro anche a cessioni importanti.

Il Bayern Monaco sta cercando di regalare innesti di grande qualità al tecnico tedesco. Uno degli ultimi acquisti è Min-jae Kim, arrivato dal Napoli.

Il difensore coreano è sbarcato a Monaco di Baviera dopo il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Si tratta di un grande rinforzo per Tuchel, che va ad aggiungere alla propria difesa un calciatore dal grande temperamento. La dirigenza tedesca è anche alla ricerca di un grande bomber, che manca dai tempi di Lewandowski.

Uno dei grandi obiettivi è Harry Kane, ma le enormi richieste del Tottenham rendono molto complicata la trattativa. Ad interessare il Bayern c’è anche Dusan Vlahovic, anche se per il momento trattative concrete non ce ne sono. Oltre agli acquisti, però, il club tedesco sta valutando diverse cessioni, alcune anche molto importanti. A tal proposito, un centrocampista è finito nel mirino della Juventus che, in caso di incastri giusti, può provare ad affondare.

Goretzka fatto fuori da Tuchel, la Juventus ci pensa: serve la cessione

Il Bayern Monaco può veder partire uno dei centrocampisti più importanti attualmente in rosa. Stando a quanto riporta Sky Sports, infatti, Leon Goretzka non rientra più nei piani di Thomas Tuchel. Il calciatore non è molto convinto di lasciare Monaco di Baviera, ma non è intenzionato a restare ai margini del progetto. Proprio per questo, in caso di offerte interessanti, il ragazzo prenderà in seria considerazione l’idea di lasciare la Germania.

Su di lui ha messo gli occhi la Juventus, che prima dovrà cercare di cedere un pezzo importante in mezzo al campo. La “Vecchia signora” sta valutando sempre di più la posizione di Paul Pogba che, in caso di offerte soddisfacenti, può lasciare Torino dopo solo un anno dal suo ritorno. In caso la cessione del francese si concretizzasse, la Juventus può pensare di avviare una trattativa per portare in Italia Goretzka.

Visto il contratto in scadenza nel 2026, i bavaresi chiedono tra i 40 e i 50 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista, ragion per cui la Juventus dovrà cedere Pogba per cercare di arrivare al classe 1995. Sul ragazzo ha messo gli occhi anche il Manchester United, che però al momento ha altre priorità. La Juventus è intenzionata a provarci, per regalare ad Allegri un calciatore dalla grande qualità e fisicità. Pogba permettendo.