Diletta Leotta, è bufera sulla sua gravidanza: la situazione

Ormai manca poco al parto di Diletta Leotta, ma il tema della sua gravidanza scatena ancora polemiche: una frase non è piaciuta

Un rapporto nato quasi per caso, ma ora Diletta Leotta e Loris Karius stanno per diventare genitori, un mestiere nuovo per entrambi. E dopo diverse interviste insieme finalmente si sono raccontati in coppia nella nuova puntata del podcast “Mamma dilettante”, messo in piedi con successo dalla conduttrice.

Un’attesa che stanno vivendo sospesi tra timori e speranze, lo ha confessato anche il portiere tedesco. Per entrambi è un evento che cambierà la vita e non c’è modo di prepararsi, se non aspettando quello che succederà, ma restano ottimisti. Scoprire la gravidanza è stato un colpo, per entrambi.

Ancora di più quando hanno conosciuto il sesso del nascituro. Diletta lo ha candidamente ammesso, lei avrebbe voluto un maschietto mentre il suo compagno è felice di diventare padre di una bimba. Eppure al loro primo incontro nessuno dei due immaginava un futuro così: “Quando ci siamo visti non pensavo che sarebbe successo questo. Stavo cenando, chiacchierando, divertendomi. Non dobbiamo pianificare il futuro”, ha svelato Karius.

Lei lo ha rimproverato, bonariamente, dicendo che è orribile anche perché quando lo ha visto per la prima volta ha capito subito che sarebbe stato l’uomo della sua vita. Nessuno dei due pensava che sarebbero diventati presto genitori.

Diletta Leotta, è bufera sulla sua gravidanza: quella frase sta facendo discutere

Quello con il podcast sulla gravidanza sta diventando un impegno serio per Diletta, che fra poche settimane entrerà in sala parto. Ha ospitato diversi personaggi famosi, tutti accomunati dalla stessa caratteristica, quella di essere genitori e quindi raccontare le loro esperienze.

Una recente intervista però sta facendo molto discutere, quella ad Elisabetta Canalis, arrivata in Italia prima per combattere sul ring di Venaria e ora per le vacanze in Sardegna con Skyler Eva. Proprio il tema legato alla figlia non ha convinto tutti.

La showgirl sarda infatti ha raccontato molto onestamente che per lei il periodo della gravidanza era stato molto pesante ma il suo unico pensiero era che la figlia stesse bene. Però era molto spaventata per quel corpo che cresceva nella sua pancia. “Mi dicevo: sarà un alieno”. Una frase alla quale hanno riso entrambe.

Non così gli haters, che hanno trovato subito il modo per attaccarle. C’è chi come al solito ha tirato fuori argomenti classici, legati ad eventuali ritocchi di Diletta ed Elisabetta. Chi ha chiesto perché certe donne facciano figli.

E poi chi, come Nina Moric, si è arrabbiata: “Ho visto un’intervista terrificante. Soltanto una sfumatura di una che sta per diventare ‘madre’ e un’altra che lo è. Anch’io sono madre e mio figlio non era il mostro che si prendeva lo spazio nel ventre. Siamo noi mostri pensando che questo è un sacrificio”. Una posizione condivisa da molte.