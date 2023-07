Giorgia Rossi ed Elisabetta Gregoraci: coppia bollente, che visione

Giorgia Rossi ed Elisabetta Gregoraci insieme per uno scatto davvero sublime che racchiude il fascino esplosivo di entrambe: imperdibile

Vacanze finite per le squadre di Serie A, tornate al lavoro già da un po’ per preparare il campionato, che inizierà tra meno di quattro settimane. Si fatica duramente in ritiro per farsi trovare pronti, nel frattempo prosegue anche il calciomercato. E tornano al lavoro anche tutti coloro che il calcio ce lo racconteranno per un’altra appassionante stagione. Sta scaldando i motori, tra le altre, anche la splendida Giorgia Rossi, che si conferma una delle preferite in assoluto del pubblico.

Giorgia è tra i volti più acclamati del giornalismo sportivo al femminile. Tra le conduttrici più brillanti, spigliate e affascinanti dell’intero panorama italiano, ruba la scena come sempre su DAZN. Qui ha vissuto un’annata da protagonista e intende ripetersi, con il suo perfetto mix di bravura, eleganza, classe, professionalità e soprattutto sensualità super seducente, di quelle che non lasciano scampo.

Verosimilmente, ci sarà ancora più spazio in prima linea per Giorgia, almeno nella fase iniziale della stagione, sull’emittente in streaming, dato che Diletta Leotta, in procinto di diventare madre, dovrebbe restare a riposo per un po’. Di sicuro, la giornalista romana, 36 anni, che si è già presa la scena a ripetizione, non farà rimpiangere affatto la catanese ed è comunque da tempo una delle conduttrici più affermate.

Giorgia Rossi ed Elisabetta Gregoraci, una coppia vincente: e non finisce qui

Seguitissima anche sui social, con oltre mezzo milione di followers su Instagram, nel corso dell’estate ha rilasciato scatti sublimi. L’ultimo, è di quelli davvero particolari, perché vede la presenza insieme a lei di una bellezza mozzafiato come Elisabetta Gregoraci, per un momento da ricordare e incastonare nella memoria.

La modella e showgirl calabrese non è nuova a esibire la sua presenza in serate di gala come quella che l’ha vista protagonista insieme alla giornalista, in occasione della sfilata della nota stilista Raffaela D’Angelo. E Giorgia ed Elisabetta non erano certo da sole.

Insieme a loro, le attrici Anna Safroncik e Michela Quattrociocche e Silvia Slitti, l’imprenditrice del luxury, moglie di Giampaolo Pazzini. Un parterre de roi, per davvero, bellezza in primo piano e visioni paradisiache che hanno scatenato la pioggia di like per tutte da parte dei fan.