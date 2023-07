Costume ‘aperto’: Giorgia Palmas lascia tutti a bocca aperta

Giorgia Palmas in uno scatto a dir poco micidiale in costume, la visione delle curve della showgirl toglie il respiro ai fan

Ancora una volta, come ogni anno, si ripete uno spettacolo imperdibile per tutti gli ammiratori della splendida Giorgia Palmas. L’ex velina ritorna nella sua amata Sardegna e si conferma tra le bellezze più seducenti e amate d’Italia, con prospettive davvero da urlo.

Fin dai tempi di Striscia la Notizia, e ormai sono passati vent’anni, Giorgia ha colpito tutti al cuore con il suo fascino genuino e solare. Al popolare tg satirico, arrivava, in coppia con Elena Barolo, con il compito arduo di non far rimpiangere Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ma con le credenziali ottime del secondo posto a Miss Mondo, da appena diciottenne, nel 2000. E infatti non per caso ancora oggi Giorgia è ricordata con affetto tra le migliori veline di sempre della storia del programma.

Il resto è vicenda nota, con una carriera di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo, come modella e affermata showgirl e conduttrice televisiva. Con una classe e una eleganza sopraffine, che hanno una certa particolarità. Per Giorgia, il tempo sembra non trascorrere minimamente. A 41 anni, sembra più in forma che mai e se possibile ancora più irresistibile rispetto agli anni giovanili. Gli scatti sul suo profilo Instagram, seguito da quasi due milioni di followers, ne rappresentano una testimonianza continua.

Giorgia Palmas, posa statuaria sugli scogli: scollatura da panico, gambe micidiali

Anche nell’estate 2023, Giorgia fa davvero strage di cuori, una foto dopo l’altra. Le ultime sono davvero da capogiro, con un costume dai colori sgargianti che ne incornicia al meglio la figura slanciata e sinuosa.

Intramontabile, Giorgia in posa sugli scogli è un autentico capolavoro. Stacco di gambe perfetto, scollatura vertiginosa, dettagli che fanno sognare ad occhi aperti. A fare la differenza è anche la simpatia e l’autoironia della Palmas, che nel secondo scatto si mostra senza filtri, scivolata sullo scoglio e quasi finita carponi. “E prima di salire sullo scoglio mi ha anche morso una medusa”, spiega divertita.

I fan reagiscono come di consueto con like a profusione e messaggi estasiati, non potrebbe essere altrimenti quando siamo di fronte a una delle bellezze italiane più iconiche e senza tempo. Il web è pazzo d’amore per la splendida Giorgia.