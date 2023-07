Follia totale: allenatore ucciso durante una partita

Allenatore ucciso brutalmente durante un match, follia in Messico: ecco cosa è accaduto in campo nelle scorse ore

Un’oscura e tragica vicenda ha sconvolto il calcio messicano nella notte tra il 20 e il 21 luglio scorso. Durante un innocuo incontro amatoriale a Ciudad Obrégon, nello Stato di Sonora, l’atmosfera sportiva è stata sconvolta da una scia di violenza insensata.

Uno dei due allenatori è stato brutalmente ucciso da un gruppo di individui armati, lasciando la comunità calcistica e l’intera nazione messicana attonita e sgomenta di fronte a tanta crudeltà. L’episodio tragico è avvenuto presso un impianto sportivo nel quartiere di Cajeme. In piena partita, intorno alle 21:20 ora locale, il tecnico Jorge Alberto N., un uomo di 44 anni, è stato colpito da una raffica di proiettili, perdendo la vita in un istante.

L’assassinio è stato ripreso in un video, poiché il match era stato trasmesso in diretta sui social da una delle due squadre in campo, la Gamesa Union. Immagini crude e sconvolgenti, che testimoniano la ferocia dell’attacco perpetrato da questi individui armati. Questi, infatti, non hanno esitato a violare il sacro campo di gioco con una violenza inaudita.

Allenatore brutalmente ucciso in Messico: morto a 44 anni il tecnico Jorge Alberto N.

Il calcio, uno sport universale che dovrebbe unire e promuovere valori come il rispetto, è stato scosso da questa terribile tragedia. Le comunità sportive e i giocatori amatoriali dovrebbero sentirsi al sicuro e liberi di dedicarsi alla loro passione senza paura di incidenti simili, sempre più frequenti in questi ambiti. L’assassinio di un allenatore, un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio e alla formazione dei giovani, è una ferita profonda che non potrà mai essere sanata.

È importante che le autorità competenti conducano un’indagine accurata per assicurare alla giustizia i responsabili di questo atto vile. Occorre garantire che situazioni simili non accadano mai più e che i campi di gioco rimangano un luogo sicuro per tutti coloro che praticano e amano il calcio. Ecco comunque il video choc:

L’intera comunità calcistica messicana si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Jorge Alberto N. e si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di immenso dolore. Il calcio deve essere un luogo di gioia, passione e solidarietà. Questo tragico evento ci ricorda quanto sia importante proteggere questi valori fondamentali.

La morte di un allenatore in campo è un segno di violenza inaudita che non ha alcun posto nello sport e nella nostra società. È necessario unire le forze per combattere contro qualsiasi forma di violenza. Bisogna, dunque, garantire che il calcio, e tutti gli sport, possano continuare a essere uno strumento di unione e condivisione.