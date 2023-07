Primo piano infuocato: Cecilia Rodriguez da sogno

Giorni impegnativi per Cecilia Rodriguez che nonostante le vacanze, e gli scatti bollenti, ha dovuto difendere sua sorella Belen.

Giorni di fuoco, e non solo per le elevate temperature, a casa della famiglia Rodriguez. Periodo davvero delicato per la più grande delle due sorelle, Belen, che sembra di nuovo alle prese con una presunta crisi di coppia. C’è aria di separazione tra lo showman Stefano Di Martino e la modella argentina. Proprio di recente sua sorella Cecilia ha voluto dire la sua sulla faccenda.

Non molto tempo fa alcuni fotografi hanno immortalato Belen in compagnia di un altro uomo, il suo nome è Elio Lorenzoni e di mestiere fa l’imprenditore. I due sarebbero stati avvistati l’uno nella mano dell’altra e il bello è che in quel frangente la showgirl non avrebbe nemmeno indossato la fede. Così facendo le accuse a suo carico sono diventate ancora più gravi.

Schieramento netto da parte di Cecilia Rodriguez che ha da poco condiviso un post sui social con un messaggio tanto criptico quanto, secondo alcuni, direttamente indirizzato alla sorella. Secondo gli esperti di gossip Cecelia ha fatto bene, visto che è stata sua sorella la prima ad essere tradita. Una dichiarazione scottante da parte dell’influencer che in questi giorni si sta godendo un po’ di vacanza insieme al suo fidanzato.

Cecilia Rodriguez si gode il relax, vacanze da sogno per l’influencer

Ovviamente la pausa non è stata sufficiente per tenere la Rodriguez minore fuori dagli affari di sua sorella, Cecilia ha sentito il bisogno di esprimere il proprio punto di vista e lo ha fatto. Che ne sarà della relazione tra Belen e De Martino, invece, è ancora tutto scoprire. Nel frattempo, tra una dichiarazione che scotta e uno scatto bollente, la star del web continua a godersi la sua vita.

In attesa di capire se i recenti cambiamenti avvenuti in Mediaset riguarderanno anche lei, Cecilia Rodriguez preferisce rilassarsi e godersi il tempo assieme al suo Ignazio Moser. La bella influencer nel suo ultimo scatto sembra aver preso forse un po’ troppo sole.

Lato in A infiammato e in bella vista per Cecilia che durante la prossima stagione televisiva, ci sarà sicuramente qualche programma che la vedrà tra i protagonisti, potrà sfoggiare una carnagione davvero invidiabile. Vacanze da sogno per la sorella di Belen che ha deciso di dedicarsi un lungo periodo di relax in Grecia.