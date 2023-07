Calciomercato Inter: telefonata a Dybala, c’è già la risposta

L’Inter prova a prendere Paulo Dybala? Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano i nerazzurri avrebbero già chiamato gli agenti del calciatore per raccogliere informazioni sul futuro.

Inter: c’è la telefonata a Dybala, le ultime

Un anno dopo per l’Inter è di nuovo intreccio tra Lukaku e Dybala. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ci sarebbe già stato un contatto tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta e l’entourage della Joya per il passaggio di Paulo Dybala all’Inter in questa sessione di mercato.

L’argentino ha il contratto con la Roma in scadenza nel 2025 . L’Inter per questo motivo avrebbe raccolto qualche informazione per tentare di capire i costi dell’operazione ma anche quale sia la volontà di Dybala. Marotta, infatti, ha voluto chiarire con l’entourage di Dybala se ci fossa la possibilità che l’argentino possa liberarsi in autonomia a costi contenuti.

Nel contratto, infatti, le clausole sono ancora in vigore e sono due. La prima è valida per l’estero: per prendere Dybala servirebbero 12 milioni. Tuttavia il club giallorosso può annullare questa clausola aumentando lo stipendio di Paulo, tuttavia in questo caso l’ultima parola spetta al giocatore.

Esiste poi una seconda clausola, esercitabile anche in Italia, fissata s 12 milioni ma in questo caso tutto dipende dalla Roma che deve dare il suo ok al trasferimento. Questa clausola è esercitabile solo entro il 1 luglio.

La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma è ancora ferma, per questo motivo l’Inter avrebbe provato ad inserirsi nell’affare. Tuttavia il club nerazzurro non ha mai avviato con la Roma e con i procuratori una trattativa, fermandosi al primo contatto con l’entourage del giocatore.

Ma Paulo Dybala rinnoverà il contratto con la Roma o giocherà nell’Inter? Nell’immediato la firma potrebbe non arrivare. I suoi agenti hanno solo sentito il tm dei giallorossi Tiago Pinto ma non avvertono l’esigenza di prolungare visto che nel contratto è già presente un aumento.

Inter: la volontà di Dybala

In ogni caso per acquistare Paulo Dybala l’Inter dovrà fare i conti non solo con la Roma e con l’ex Josè Mourinho, ma anche con la volontà dell’argentino. Dybala, che un anno fa aveva preferito Roma a Napoli a discapito dell’Inter che non aveva mai affondato, dopo una stagione importante (seppur ancor tormentata dagli infortuni), ha promesso alla piazza di rimanere nella Capitale.

Parole importanti che ad oggi sembrano scongiurare qualsiasi tipo di addio, soprattutto per un altro club italiano come l’Inter. Per tale ragione il primo della lista dei possibili acquisti dell’Inter ad oggi resta Balogun. Occhio anche a Beto.